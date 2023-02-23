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Fed tutanaklarından faiz artırımı sinyali

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#Fed#Tutanak#Faiz
Fed tutanaklarından faiz artırımı sinyali
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 07:02

Fed'in son faiz toplantısına ilişkin tutanaklar yayınlandı ve Fed üyeleri enflasyon hedefine yaklaşılana kadar faizin yüksek kalmasını istedi.

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Küresel enflasyon sorunu dev ekonomiler üzerinde de büyük problem oluşturmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası enflasyonu düşürmek için faiz artırımına devam ederken son faiz toplantısındaki tutanaklarda faizin enflasyon düşene kadar artış bandında kalmasına yönelik fikir birliği oluştuğu görüldü.

Fed üyeleri enflasyonun yüzde 2 seviyelerine kadar düşmesi gerektiğini ve sıkı para politikasının enflasyon düşene kadar devam etmesinden yana olduklarını belirtti. Enflasyonda son 3 ayda gerileme görülmesine rağmen düşüş yönünde daha da ivmelenme bekleyen Fed üyeleri risklerin aşağı yönlü olduğunu da kaydetti.

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ENFLASYONU YÜKSEK TUTAN RİSKLER

Tutanaklarda yer alan bilgilere göre sıkı iş gücü piyasası, Çin ekonomisinin koronavirüs salgınını geride bırakıp açılması ve Ukrayna'daki savaşın enflasyonu yüksek tutan parametreler arasında yer aldığı vurgulandı.

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BORÇLANMA TAVANI UYARISI

Hemen hemen her yıl ABD'de krize neden olan borçlanma tavanının yükseltilmesine ilişkin olarak gecikme yaşanması halinde ekonomi ve finansal sistemin ciddi risk altında kalabileceği detayına değinildi.

RESESYON RİSKİ VAR

Fed uzmanları ABD ekonomisinde resesyon yaşanma ihtimalinin bulunduğunu da belirtti.

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#Fed#Tutanak#Faiz

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