FED Toplantısı ne zaman yapılacak? Temmuz ayı FED toplantısı tarihi

FED Toplantısı ve alınacak faiz kararı için piyasalardaki bekleyiş sürüyor. En son Haziran ayında gerçekleşen toplantının ardından yeni kararın yönünü merak eden pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, 2021 FED toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

FED toplantısı 27-28 Mayıs tarihinde yapılacak. 15-16 Haziran, 27-28 Temmuz, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık.

Toplantının gelecek hafta yapılması bekleniyor.

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