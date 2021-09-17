FED toplantısı ne zaman? Küresel piyasalar eylül ayı FED faiz kararını bekliyor!

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Piyasalarda dikkatler FED Toplantısı ile açıklanacak faiz kararına çevrildi. Uzmanlara göre 2023’ten önce faiz artırmamasına kesin gözüyle bakılan bir Fed politikası olan bir konjönktürde kripto para piyasalarında kesintisiz devam edecek bir ayı piyasası beklentisi çok gerçekçi olmayabilir. FED toplantısı bu ay 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Önümüzdeki FED toplantısı tarihleri, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 olacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.

FED'İN SON FAİZ KARARI

Temmuz ayında ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğu yinelenen açıklamada, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin desteklendiği ifade edildi.

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Açıklamada, aşılamada kaydedilen ilerleme ve güçlü politika desteği ile ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin güçlenmeye devam ettiği aktarıldı.