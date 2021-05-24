FED toplantısı ne zaman? Gözler FED faiz kararında

FED Toplantısı, küresel piyasalarda önemli bir rol oynayacak. Pek çok kişinin yakından takip ettiği FED Toplantısı, 2021 yılında 7 kez daha gerçekleşecek. Her toplantı, faiz artırımı, düşürümü ya da sabit karar için önem arz edecek. Peki, FED Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

FED toplantısı 27-28 Mayıs tarihinde yapılacak. 15-16 Haziran, 27-28 Temmuz, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık.

Perşembe günü yapılması beklenen toplantının saat 21.00'da tamamlanması bekleniyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara