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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.06.2021 - 06:49 | Son Güncelleme:

Fed, ters repo işlemlerinde rekor kırıyor

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Fed, ters repo işlemlerinde rekor kırıyor

ABD Merkez Bankası Fed'in ters repo penceresinin işlem hacmi dün 500 milyar doları da aştı.

Bankaların ellerindeki likiditenin çekilmesi için Fed'in uyguladığı ters repo kolaylığını kullanım rekor kırmaya devam ediyor. New York Fed tarafından yürütülen Fed'in ters repo penceresinde işlem  hacmi dün 500 milyar doları da aşarak 503 milyar dolara ulaştı.

Kısa vadeli para piyasası getirilerinin çok düşük, hatta bazı durumlarda negatif olması nedeniyle yatırımcılar Fed'in ters repo kolaylığını  kullanarak paralarını sıfır faizle de olsa Fed'e park ediyorlar.

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