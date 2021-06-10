Fed, ters repo işlemlerinde rekor kırıyor

Bankaların ellerindeki likiditenin çekilmesi için Fed'in uyguladığı ters repo kolaylığını kullanım rekor kırmaya devam ediyor. New York Fed tarafından yürütülen Fed'in ters repo penceresinde işlem hacmi dün 500 milyar doları da aşarak 503 milyar dolara ulaştı.



Kısa vadeli para piyasası getirilerinin çok düşük, hatta bazı durumlarda negatif olması nedeniyle yatırımcılar Fed'in ters repo kolaylığını kullanarak paralarını sıfır faizle de olsa Fed'e park ediyorlar.

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