FED sonrası dünya borsaları yükselişte... Frankfurt rekor kırdı

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Londra'nın FTSE 100 hisse senedi endeksi, İngiltere Merkez Bankası'nın beklendiği gibi kendi oranını sabit tutmasının ardından bazı kazanımlarını geri çektiği için neredeyse yüzde bir arttı. Sterlin dolara karşı güçlendi.

Euro bölgesinde Paris %1,9 artarken Frankfurt, ilk kez 19.000 puanın üzerine çıktıktan sonra öğleden sonraki erken işlemlerde %1,5 yükseldi. Tokyo %2,1 artışla kapanırken Hong Kong da çok geride kalmadı.

Çevrimiçi işlem platformu IG'nin baş piyasa analisti Chris Beauchamp, "Küresel piyasalar Fed kararı öncesinde gergindi, ancak sonrasında risk iştahında sağlam bir toparlanma görüldü" dedi.

ABD Merkez Bankası Çarşamba günü, Covid salgınının başlangıcından bu yana ilk kez borçlanma maliyetlerini 50 baz puan düşürmeyi tercih ederek düşürdü.

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Faiz oranlarını 25 baz puan düşürmek yerine agresif bir faiz indirimi tercih etmesi analistler arasında görüş ayrılığına yol açtı. Bazıları bunun enflasyonu yeniden alevlendirebileceği uyarısında bulunurken, diğerleri bunun bankanın ekonomiyi desteklemede öncü olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bankanın "noktasal grafik" rehberliği önümüzdeki iki yılda daha önemli bir gevşemeye işaret ediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, düşük enflasyon ve sağlam büyümeye işaret ederek ekonominin "iyi durumda" olduğunu söyledi.

Fed kararının ardından düşüş kaydeden Wall Street'in güçlü yükselişle açılması bekleniyordu.

AJ Bell'in yatırım direktörü Russ Mould, "Sindirilecek çok şey var ve piyasanın başlangıçta karışık tepki vermesi anlaşılabilir. ABD endeksleri haberin ardından yükseldi, sonra geri çekildi ve yatay seyretti ve şimdi vadeli fiyatlar, Wall Street'in Perşembe günü açılmasıyla birlikte bir yükseliş dalgasının daha yaşanacağını gösteriyor." dedi.

İngiltere Merkez Bankası, Ağustos ayında ilk faiz indirimini yaptıktan sonra, Perşembe günü faiz oranını yüzde 5'te sabit tuttu ve üst üste ikinci kez indirime gitmekten kaçındı.

Norveç Merkez Bankası da politika faizini sabit tutarak 16 yılın en yüksek seviyesinde tutmayı tercih etti ve ilk indirimin ancak 2025'in ilk çeyreğinde yapılacağı uyarısında bulundu.