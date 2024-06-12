Fed sonrası altın, dolar ve Bitcoin fiyatları...

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Küresel piyasalar bugün ABD enflasyonu ve faiz kararına odaklanmıştı. ABD enflasyonu 3 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti ve Mayıs'ta tüketici fiyatları aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3.3 olarak gerçekleşti. Böylece ABD'de enflasyon 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD enflasyon verisinin düşük gelmesi altın ve kripto para tarafında sınırlı yükselişleri beraberinde getirse de faizin sabit tutulması ve yüzde 2 enflasyon hedefine sadık kalınması nedeniyle faiz kararı sonrasında piyasa fiyatlarında değişiklik yaşandı.

Gözden Kaçmasın Fed kritik faiz kararını açıkladı Haberi görüntüle

Dolar faiz kararından önce 32.2775 lirada işlem görürken şu sıralar 32.2627 liradan alıcı buluyor. Euro faiz kararı öncesi 35.0247 lirayken şu an 34.9932 lirada bulunuyor. Sterlin faiz kararından önce 41.4325 lirayken şu sıralar 41.4432 liradan işlem geçiyor.

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Ons altın faiz kararı öncesinde 2334 dolarken şu anda 2330 liradan işlem görüyor.

Gram altın faiz kararı öncesinde 2420 lirayken şu sıralar 2418 liradan alıcı buluyor.

Bitcoin faiz kararından önce 69 bin 833 dolarken faiz kararı sonrası 69 bin 430 dolara geriledi.