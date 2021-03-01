Fed Richmond Başkanı Barkin'den 'ekonomide toparlanma' açıklaması

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bu yılki oy veren üyeleri arasında bulunan Barkin, The Wall Street Journal'ın sorularını yanıtlarken, "Şu anda ufukta ışığın göründüğü noktada bulunduğumuzu sanmıyorum" dedi. ABD tahvilleri faizlerindeki ve enflasyondaki artışlardan kaygı duymadığını da vurgulayan Barkin, "Aslında, ekonomik görünüm düzelirken, tahvil fazlerinde yükseliş olmasaydı hayal kırıklığı yaşardım" diye ekledi:



"Para politikası çerçevemiz ve ülkenin agresif maliye politikası tepkisinin birleşimi, gelecek yıl göreceğimizi bildiğimiz bazı baskılarla birleştiğinde, bu yıl o noktayı harekete geçirmeye başlayacağını umuyorum."