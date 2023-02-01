Fed piyasaya hangi mesajları verdi! Uzmanlardan önemli açıklamalar

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Piyasalar ABD'den gelecek olan yılın ilk faiz kararını bekliyordu. Fed beklentiler dahilinde faizi 25 baz puan artırdı ve yüzde 4,75'e çıkardı.

Fed, enflasyonun düzene girene kadar faiz artırımlarına devam edeceğinin sinyalini vermesinin ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantısı başladı ve yapacakları çok işin olduğunu söyledi.

Powell "Mart toplantısında faiz artırım patikası konusunda değerlendirmemizi güncelleyeceğiz. Hala yapmamız gereken işler olduğunu düşünüyoruz. Faizde tepe noktasının ne olması gerektiği konusunda henüz bir karar vermedik. Şu an ile Mart toplantısı arasında gelecek verileri değerlendireceğiz. Faizler konusunda çok az şey yaparak riskleri yönetmek zor. Enflasyonun yeniden yükselişe geçmesini istemiyoruz" dedi.

Gözden Kaçmasın Fed faiz kararını açıkladı Haberi Görüntüle

Fed'in faiz kararını uzman isimler yorumladı. Uzmanlar Fed'in faiz kararı açıklamasında yer alan ipuçlarından ilerleyerek piyasaya yönelik olarak da değerlendirmede bulundu.

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"FAİZ ARTIŞ HIZI DEĞİŞECEK"

Dinamik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Erdem

Fed politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,50’den yüzde 4,75 seviyesine yükseltti. Faiz kararının ardından ABD vadelilerde geri çekilme gerçekleşti. Açıklama metnine geldiğimizde ise enflasyonun düştüğünü ancak hala yüksek seviyelerde olduğunu, izlenmesi gerektiğini tekrar dile getirildi. Sıkı faiz politikasına devam edileceğini ancak faiz artışı hızı ibaresinin değiştiğini görmekteyiz. Faiz artışı ibaresinin yerini faiz boyutu olarak değişti. Bu değişiklikten faiz artırımında artık sadece enflasyon değil makro veri setinin ve ekonomik aktivitenin de gözetilebileceği görüşündeyiz. Ayrıca faiz artırım boyutunun diğer aylarda da 25 baz puan olacağı görüşünün güçleneceği kanaatindeyiz. Metin sonrasında ise Dow Jones ve S&P500 vadelileri negatif ayrışırken Nasdaq vadelileri kendini pozitif tarafa attı. Dolar endeksi ise güçlenerek altında bir miktar baskı yarattı.

"PİYASALAR HAREKETLENDİ"

Fed Başkanı Powell, Aralık ayındaki noktasal grafiklerle örtüşür bir şekilde temkinli konuşmasına devam etti. Mal piyasalarında dezenflasyon sürecine girdiğini ancak bunu hizmet sektöründe göremediklerini belirtti. Hizmet sektöründe görülmesi halinde ise umut ışığı olacağını belirtti. Powell’ın açıklamaları arasında, “Para politikasında aşırı sıkılaşmayı istemiyoruz ancak aşırıya kaçarsak bunu düzeltmek için elimizde araçlarımız var” demesini piyasalar olumlu karşıladı. S&P500 kendini pozitif tarafa attı ve Dow Jones vadelileri yataya yakın bir görünüm sergiledi. Ayrıca ABD 10 yıllık tahvil getirileri yüzde 3,47’den yüzde 3,41 seviyesine geriledi. Euro/dolar paritesi 1,10’un üzerini test ederken altın ise 1942 dolar seviyesinden fiyatlanmaya başladı. Bir diğer önemli olan açıklama ise, ekonomide önemli gerileme veya işsizlikte artış olmadan enflasyonu düşürmek mümkün oldu. Fed Başkanı Powell’ın bu açıklamaları ve piyasa fiyatlanmasına baktığımızda ise faizlerdeki zirve noktanın Mart ayında 25 baz puan artış gerçekleşebileceği ve faizlerde medyan beklenti olan %5,25 ile zirve görülebileceğini görüşündeyiz.

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"PİYASALARIN BEKLENTİLERİ ŞEKİLLENECEK"

Ata Yatırım Stratejisti Batuhan Özşahin

Fed 2023’ün ilk para politikası toplantısında beklendiği gibi 25 baz puanlık bir faiz artışı yaparak, faiz aralığını 4.25-4.50’den 4.50-4.75’e çekti. Bugünkü faiz kararı öncesi, Fed’in kendi projeksiyonları ile piyasa projeksiyonları arasında önemli farklılıklar vardı. Fed projeksiyonları, Fed’in faizleri %5.1 seviyesine çektikten sonra 2023 yılında herhangi bir hareket yapmayacağını ve 2024 yılı sonunda politika faizlerinin %4.1 olacağını öngörüyordu. Piyasa tahmincileri ise 2024 yılı sonunda Fed politika faizinin %3.1 olacağını tahmin ediyordu. Peki bu neden bu kadar önemli? Çünkü Fed faiz oranları, dünyadaki tüm finansal varlıkların fiyatlamasındaki ve global finansal koşulların seyri açısından en önemli parametre. FED’in politika faizi seviyesinin öneminin yanında, Fed başkanın toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar, piyasaların önümüzdeki dönem beklentilerinin şekillenmesi açısından çok önemli rol oynuyor.

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"FAİZ İNDİRİMLERİNE 2023'TE BAŞLAMAYACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR"



Fed başkanı Powell’ın basın toplantısı öncesinde paylaşılan yazılı metinde en dikkat çeken ayrıntı “ devam edecek faiz artışları” ifadesiydi. Buradan piyasanın ilk algısı bundan sonra birden fazla artırım olabilir, oldu. Fed Başkanı Powell, Fed’in hala yapacağı çok iş olduğunu ve enflasyonun arzulanan seviyenin çok üzerinde olduğunu belirtti. Enflasyonun aşağı gelmesi için, büyümenin trende seviyesinin altına gelmesi ve istihdam piyasasında devam eden sıkı koşulların yumuşaması gerektiğini ifade etti. Fed kararı ve Powell’ın açıklamalarının global piyasalara ilk etkisinin nötr olduğu ancak Fed’in piyasaların fiyatladığı gibi faiz indirimlerine 2023’te başlamayacağı gözüküyor. Bir sonraki Fed faiz kararı 22 Martta.