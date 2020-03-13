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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 13.03.2020 - 07:42,Son Güncelleme:/

Fed piyasalara para pompalayacak

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Fed piyasalara para pompalayacak
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Fed, Kovid-19 endişesindeki piyasalara 1,5 trilyon dolarlık likidite enjekte edecek.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağandışı dalgalanmaların görüldüğü piyasalara toplam 1,5 trilyon dolarlık likidite sunacak.

New York Fed'den yapılan açıklamaya göre, banka bugün gerçekleştirdiği 3 ay vadeli repo işlemiyle piyasaya 500 milyar dolarlık likidite sağladı.

Yarın da 3 ay ve 1 ay vadeli 2 repo işlemiyle piyasaya 500'er milyon dolarlık likidite sunacak banka, Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerin yaşandığı piyasalara toplam 1,5 trilyon dolarlık likidite sunmuş olacak.

Bankanın 500 milyar dolarlık 3 ay ve 1 ay vadeli repo işlemleri ayın geri kalanında haftalık olarak gerçekleştirilecek.

Öte yandan, banka haftada iki kez gecelik repo operasyonlarıyla en az 175 milyar dolar ve 2 hafta vadeli repo operasyonlarıyla en az 45 milyar dolar sunmaya devam edecek.

Söz konusu repo işlemleri 13 Nisan'a kadar devam edecek.

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