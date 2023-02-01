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Fed öncesi altın güçlendi

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#Fed#Altın#Piyasa
Fed öncesi altın güçlendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 08:26

ABD Merkez Bankası bu gece kritik faiz kararını açıklayacak. Karar öncesi altın fiyatları dünkü düşüşü telafi etmeye çalışıyor. Gram altın yeniden 1164 lira seviyelerine yükseldi.

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Küresel piyasalar Fed'den gelecek faiz kararı ve mesajları bekliyor. Küresel enflasyon sorunu piyasalar için büyük engel oluşturuyor. ABD'de ise enflasyon son iki aydır düşüş eğilimi gösteriyor.

Buna paralel olarak Fed'den faiz artırım hızının yavaşlatılması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın güvercin mesajlar vermesi bekleniyor.

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ONS VE GRAM ALTIN YÜKSELDİ

Bu gece saat 22:00'de açıklanacak olan Fed'in faiz kararı öncesinde altın fiyatları hareketlenmeye başladı. Dün 1900 dolara kadar düşer ons altın bugün 1928 dolara çıktı. Kısa sürede hızlı sıçrama yapan ons altına paralel olarak gram altın da yükseldi.

Gram altın fiyatları 1149 liradan 1168 liraya kadar yükseldi. Şu sıralar gram altın 1164 liradan işlem görüyor.

FED BAŞKANI POWELL'IN AÇIKLAMALARI ÖNEMLİ

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Fed'in faiz kararından çok Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar piyasalar için öncü olacak. Powell'ın ılımlı yaklaşımı altına güç kazandıracak olurken faizlerin de düşüş eğilimine gireceği mesajı olarak algılanacak.

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#Fed#Altın#Piyasa

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