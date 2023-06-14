Fed kritik faiz kararını açıkladı

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Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı açıklandı. Fed faizi piyasa beklentilerine paralel olarak değiştirmeyerek yüzde 5,25'te sabit tuttu.

Fed faiz kararını 11 kişilik üyeleriyle oybirliği içinde aldı. Fed'den yıl sonuna kadar iki kere 25 baz baz puanlık faiz artırımı öngörülüyor.

Fed yetkililerin çoğu 2024 yılında faiz indirimi olacağına inanıyor.

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Fed'den yapılan açıklamalar şöyle:

Hedef faiz aralığının bu toplantıda sabit tutmak ek bilgileri ve para politikasının etkilerini değerlendirme imkanı verecek.

Komite, enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmeye güçlü şekilde bağlı. Enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor, Komite enflasyon risklerine karşı yüksek şekilde hassas.

Hane halkları ve işletmeler için sıkı kredi şartlarının ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratması büyük olasılık, ancak etkilerin büyüklüğü belirsiz olmaya devam ediyor.

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POWELL: ENFLASYONU YÜZDE 2'YE GETİRMEK İÇİN UZUN BİR YOL VAR

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrasında yaptığı basın toplantısında enflasyonun yüzde 2 hedefinin çok üstünde olduğunu ve yüzde 2 seviyesine getirmek için uzun bir yolun bulunduğunu söyledi.

POWELL'IN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

Yüzde 2 enflasyon hedefine güçlü şekilde bağlıyız. Para politikasını sıkılaştırmadan çok yol kat ettik. Yaptığımız sıkılaştırmanın tam etkileri henüz hissedilmedi. Neredeyse tüm politika yapıcılar bu yıl biraz daha faz artırımı yapmanın uygun olacağını görüyorlar. Konut sektörü aktivitesi zayıf olmaya devam ediyor. İş gücü piyasası çok sıkı olmayı sürdürüyor. Politika yapıcıların çoğu bastırılmış büyümenin sürmesini bekliyorlar. İş gücü piyasasında arz ve talep işaretleri daha iyi dengeye geliyor. Politika yapıcılar iş gücü arz ve talebinin daha iyi bir denge yakalamasını bekliyorlar.

"ENFLASYON HEDEFİN ÜSTÜNDE"

Enflasyon yüzde 2 hedefinin hala çok üzerinde. Enflasyon bir miktar yavaşladı, ancak enflasyonist baskılar yüksek seyretmeye devam ediyorlar. Enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri getirmek için hala uzun bir yol var. Enflasyonun bekleyişleri iyi çıpalanmış görünüyor. Yüksek enflasyonun fiyat istikrarı ve istihdam görevleri için yarattığı risklerin farkındayız. Bu toplantıda biz ne kadar ilerlediğimizi ve bunu ne kadar hızlı yaptığımızı değerlendirdik ve faizi sabit tutmanın ihtiyatlı olacağına karar verdik. Toplantıdan toplantıya verileri değerlendirerek karar vermeyi sürdüreceğiz. Enflasyonun trendin altında büyüme, istihdam şartlarında yumuşama gerektirmesi büyük olasılık. Ana konu ek sıkılaştırmanın büyüklüğünü belirlemek.

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KONUT FİYATLARI İÇİN DEZENFLASYON UYARISI

Temmuz canlı bir toplantı olacak, Temmuz toplantısı için şimdiden bir kararımız yok. Son toplantıdan bu yana veriler beklentilerin yukarı tarafında geldi. Yüzde 5,6 medyan faiz beklentisi Mart ayındaki bankacılık kargaşası öncesinde bulunulan yerler ile oldukça tutarlı. Enflasyonun bu yıl aşağı geleceğine yönelik herhangi bir tahmin konutta büyük bir dezenflasyonu içerecektir. Konut dışındaki hizmetlerde dezenflasyon için iş gücü piyasası şartlarında gevşeme anahtar. Tedarik zinciri şartları iyileşmeye devam ediyor. Faiz artırımlarının hızı, faiz oranlarının ulaşacağı seviyenin ne olacağından ayrı bir konu. Faizlerin ulaşacağı nihai noktaya yaklaşırken daha yavaş faiz artırmak makul. Bankacılık sektöründe yaşanmış olan kargaşanın tam etkisinin ne olacağını bilmiyoruz. Bu işi hiç hata yapmadan tamamlamaya çalışıyoruz. Daha yavaş faiz artırımı ekonomiye uyum sağlama imkanı veriyor. İş gücü piyasası gösterdiği olağan üstü direnç ile şaşırttı.

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TEMMUZ TOPLANTISI ÖNEMLİ

Temmuz toplantısında 3 aylık veri olacak, tüm verilere bakacağız, görünümü değerlendireceğiz ve bir karar alacağız. Faizlerde yeterince sıkılaştırıcı olma noktasına yaklaşma konusunda çok ilerledik. Enflasyonda riskler yukarı yönlü. Para politikasını sıkılaştırmada aşırıya kaçma ve yetersiz kalma riski birbirlerine yakın. Daha ılımlı hızla faiz artırımına doğru uzanıyoruz. Faiz artırımında gidilecek nihai seviyeye çok daha fazla yaklaştık. Enflasyonun yataylaştığını, gevşediğini gördüğümüzde sıkılaştırmanın çalışmakta olduğunu anlayacağız.

"ENFLASYONU YÜZDE 2 HEDEFİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Bankacılık sektöründe kargaşa kaynaklı kredi sıkılaşmanın tam büyüklüğünü bilmek için çok erken. Çekirdek PCE'de çok fazla ilerleme görmüyoruz. Çekirdek PCE'nin kararlı şekilde daha aşağı geldiğini görmek istiyorum. Enflasyonun kararlı şekilde aşağı geldiğini görmek istiyoruz. Enflasyonu ekonomiye minimum zarar ile yüzde 2 hedefine getirmek istiyoruz. Enflasyonun aşağı gelmekte olduğuna dair geçmiş 2 yıldaki tahminler yanlış çıktı. Atılan adımların gecikmeli etkilerinin büyüklüğü konusunda bir netlik yok. Enflasyonu aşağı getirmeye bağlıyız, bu bir numaralı konumuz. Rezervlerimiz çok yüksek seviyede, rezervlerin bu yıl içinde bir düşüşe geçeceğini düşünmüyorum.

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"BU YIL FAİZ İNDİRİMİ UYGUN OLMAZ"

Mali politika konusunda karar vermek bizim işimiz değil. Fed, ABD'nin borcunu finanse etmeyecek. Yüzde 2 enflasyon hedefine, istihdamda büyük kayıplara yol açmadan ulaşmak için bir yol olduğuna inanmaya devam ediyorum. Güçlü iş gücü piyasasının yavaş yavaş soğuması bir yumuşak inişe yardım edebilir. Yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Fiyat istikrarını yeniden tesis etmek bizim birinci önceliğimiz. Enflasyon aşağı geldiğinde faizleri indirmek uygun olacak. Bu yıl faiz indirimi öngören tek bir kişi yok. Bu yıl faiz indirimi uygun olmaz. Hiçbir politika yapıcı bu yıl faiz indirimi öngörmüyor.

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Çok, çok sıkı bir iş gücü piyasası ile karşı karşıyayız. İşsizlik olağanüstü düşük olmaya devam ediyor. faiz indirimi için 2 yıllık bir süreden bahsediyoruz.Ücretlerin düşmesini değil, ancak daha yavaş büyümelerini bekliyoruz. Enflasyonu aşağı getirme sürecinin parçası olarak ücret artışlarında kademeli yavaşlama görmek istiyoruz.