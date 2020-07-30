Fed için "ters istikamet" söz konusu değil

Fed, politika faizini 0-0,25 aralığında sabit tuttu. Banka bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanırken maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini desteklemekte kararlı olduğunu duyurdu. Ekonominin önündeki yolun, virüsün seyrine bağlı olacağını belirten Fed, hane halkı ve işletmelere yönelik kredi akışını desteklemek için Fed'in gelecek aylarda hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını artıracağı, büyük ölçekli gecelik ve vadeli repo işlemlerinin de sürdürüleceğini kaydetti.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarını artırmayı düşünmeyi bile düşünmediklerini yineleyerek, "Ekonomi, uzun bir süre son derece uyumlu bir para politikasına ihtiyaç duyacak." dedi. Fed'in kararları ve Powell'ın açıklamaları sonrasında bankanın ekonomiyi desteklemek için sözle yönlendirmede revizeyi düşünebileceği ancak para politikasında aksi yöne dönmesinin söz konusu olmadığı öngörüsü ağır bastı.

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey AA muhabirine yaptığı değerlendirmede Fed'in yabancı merkez bankaları için geçici dolar swap hatları ve repo kolaylığını 31 Mart'a kadar uzattığını ve bankanın Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirdiği kredi programlarının süresini 31 Aralık'a kadar uzattığını anımsatarak, "Bu durum, Fed'in para politikasında aksi yöne dönmeyi düşünmediğine vurgu yapıyor" ifadelerini kullandı.

Üçüncü çeyrekte büyümenin pozitif olacağı öngörüsünde bulunan Marey, Kovid-19'un tekrar canlanmasının ekonomik iyileşmeyi sınırlayabileceğini söyledi. Marey, salgında ikinci dalga olması durumunun, seçimlerin Çin'le artan tansiyonun son çeyrekte zehirli bir kokteyl olarak ortaya çıkabileceğini belirterek, " Bu da bizim gerçekleşebilecek diğer bir ekonomik daralma görüşümüzü destekliyor" değerlendirmesinde bulundu.



FED FAİZLERİ SIFIRIN ALTINA İNDİRMEK İSTEMEZSE GETİRİ EĞRİSİ KONTROLÜ BİR SONRAKİ MANTIKLI ADIM"

Uygulamanın Fed'i sözle yönlendirmede daha fazlasına zorlayabileceğini aktaran Marey, "Fed faizleri sıfırın altına indirmek istemezse getiri eğrisi kontrolü bir sonraki mantıklı adım" ifadelerini kullandı.

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy de Fed'in Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirdiği kredi programlarının süresini 31 Aralık'a kadar uzatmasının bankanın ekonomiyi destekleme konusundaki ana endişelerine ışık tuttuğunu belirtti.

Levy, "Fed, kısa dönemli fonlama piyasalarında yeterli derecede likidite bulunmasını ve ekonominin kötüleşmesi durumunda bu kredilerin ucuz ve ulaşılabilir olmasını garanti altına almak istiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Fed'in sözle yönlendirmede değişikliğe gitmediğine değinen Levy "Fed, gerçekleşecek enflasyona göre sözle yönlendirmeyi revize etmek isteyecek" yorumunu yaptı.