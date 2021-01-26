Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz toplantısı için geri sayım

Fed faiz kararı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Faiz toplantısı yapıldıktan sonra yeni karar açıklanıyor. Fed’in faizlerde ve para politikasında bir değişikliğe gitmesi beklenmezken, Powell'ın söylemlerinden özellikle tahvil alım programının gelecekteki seyrine ilişkin ipuçları aranacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed faiz kararı 27 Ocak Çarşamba günü açıklanacak.

FED FAİZ KARARI HAKKINDA BEKLENTİLER

Analistler, yatırımcıların çarşamba günü açıklanacak Fed'in faiz kararına odaklandığını, piyasa beklentilerinin Fed'in faizleri sabit bırakacağı yönünde olduğunu bildirdi.

Küresel piyasalarda bu haftanın odağında ABD'de başkanlık değişimi ile mali teşvik paketine ilişkin açıklamalar, önemli merkez bankalarının faiz kararları ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin gelişmeler yer alırken, haftaya, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve yoğun veri gündemi takip edilecek.

ABD'de olağanüstü güvenlik tedbirleriyle sorunsuz gerçekleştirilen yeni başkan Joe Biden'ın yemin töreninin ardından ABD pay piyasalarında rekorlar kırılırken, analistler, Hazine Bakanlığı'na seçilmesi beklenen Janet Yellen'ın ek mali teşviklere ilişkin olumlu açıklamalarının risk iştahını artırdığını söyledi.

Geçtiğimiz hafta, dünya genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayısı 98 milyonu, hayatını kaybedenler ise 2,1 milyonu aşarken, başta İngiltere, Almanya ve Çin olmak üzere birçok ülke uygulanan tedbirleri sıkılaştırdı ya da sürelerini uzattı.

Yellen'ın hafta içinde doların değerini piyasanın belirleyeceğini söylemesinin ardından dolar endeksi bu hafta 66 baz puan gerileyerek 90,2'ye indi. Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanmaya başlayan 4. çeyrek şirket finansal sonuçlarının da pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Bu hafta ABD'de Dow Jones endeksi, yüzde 0,89, S&P 500 endeksi yüzde 2,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 4 değer kazanırken, bütün endeksler tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, yatırımcıların, çarşamba günü açıklanacak Fed'in faiz kararına odaklandığını, piyasa beklentilerinin Fed'in faizleri sabit bırakacağı yönünde olduğunu bildirdi.

25 Ocak ile başlayan haftanın veri takviminde perşembe yayımlanacak ABD'nin 4. çeyrek büyüme verisinin öne çıktığını kaydeden analistler, ABD ekonomisinin 4. çeyrekte yüzde 4,1 büyümesinin beklendiğini dile getirdi.

Ayrıca mali teşvik paketlerine ilişkin haber akışının yanı sıra, çarşamba dayanıklı mal siparişleri, cuma kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile devam eden 4. çeyrek şirket finansal sonuçlarının takip edilecek.