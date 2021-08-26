Küresel piyasalarda gözler FED toplantısına çevrildi. ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak faiz kararı piyasalara yeni yön verecek. ABD'de hazirana ait enflasyon verisinin beklentileri aşması, FED'in varlık alımı azaltımı ve faiz artırımı süreçlerine öngörülenden daha önce başlayabileceği endişelerini artırdı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, Eylül ayı FED toplantısının tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Önümüzdeki FED toplantısı tarihleri, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 olacak.

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