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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 26.06.2020 - 10:08,Son Güncelleme:

Fed: Ekonomi 2. çeyrekte yüzde 35-40 daralır

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Fed: Ekonomi 2. çeyrekte yüzde 35-40 daralır
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ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Başkanı Robert Kaplan, ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 35-40 daralacağını öngördüğünü vurguladı.

Kaplan, Covid-19 pandemisini etkisiyle ABD ekonomisinin 2020 yılında yüzde 5.0 daralmasını beklediğini belirtti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2020 yılı için küresel ekonomik büyüme öngörüsünü 1.9 puan daha indirerek, Nisan ayında yüzde 3.0 olarak belirlediği daralmayı yüzde 4.9 düzeyine kadar indirdiği "Dünya Ekonomik Görünüm Revize Raporu"nda, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 8.0 daralacağını öngördü.

Aynı zamanda Federal Açık Piyasa Komitesi’nde (FOMC) oy sahibi olan Kaplan, ABD ekonomisinin en düşük düzeyini, ülke genelinde önlemlerin uygulandığı Mayıs ayında gördüğünü vurguladı.

Kaplan ayrıca, ABD’de bu yıl işsizliğin de yüzde 8.0 ile 10 arasında olacağını öngördüğünü de ekledi.

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