Fed dev bankalara ‘zayıf’ not verdi

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Fed ve FDIC, ülkedeki sekiz büyük bankanın mali sıkıntı veya iflasa düşmesi durumunda izlenecek düzenli çözümleme yöntemlerini içeren strateji raporlarını alıyor. Fed, bu yıl verilen “çözüm planlarına” ilişkin incelemenin sonuçlarını açıkladı. Açıklamada dört banka devi Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase’in planlarında “zayıflık” tespit edildiği belirtildi.

Çözüm planları incelenen diğer bankalar Wells Fargo, Bank of New York Mellon, State Street ve Morgan Stanley hakkında ise ‘herhangi bir zayıflık tespit edilmediği’ bilgisi paylaşıldı.

Yapılan açıklamada söz konusu sekiz bankaya stratejileri ve kabiliyetlerinin sürekli geliştirilmesine yönelik alanların belirtildiği geribildirim mektupları gönderildiği vurgulanırken, ‘zayıf’ bulunan bankalara da eksikliklerini tamamlamaları için 1 Temmuz 2025’e kadar süre verildiğinin altı çizildi.