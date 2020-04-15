Fed/Bullard: Toparlanmanın "V" şeklinde olmaması için bir neden yok

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, hükümetiin ve işletmelerin koronavirüse güçlü bir şekilde yanıt vererek yeni salgınların önüne geçmek için çok sayıda test yapması durumunda ABD ekonomisinin 2020 yılının ikinci yarısında güçlü bir şekilde toparlanabileceğini söyledi.

Bullar, Salı günü St. Louis Bölge Odası'ndaki konuşmasında "(Toparlanmanın) V şeklinde olmaması için bir neden yok. Bunun olmayacağını söylemenin popüler olduğunu biliyorum. Bence olabilir." dedi.

Merkez bankası pandeminin ABD ekonomisi üzerindeki etkisini hafifletmek için sert bir şekilde yanıt vererek eşi benzeri görülmemiş acil durum programları başlattı. 2.3 trilyon dolarlık kredi desteği sağlanırken faizlerin neredeyse sıfıra çekildi.

Bloomberg News'in bu ayki anketine göre çoğu ekonomist toparlanmanın ılımlı ve cansız olmasını bekliyor. İşsizlik ise ilk olarak yükselmesinin ardından 2020'nin son üç ayında yüzde 8 civarına gerileyecek. 2022'de işsizlik oranının ortalama yüzde 5 olması bekleniyor.