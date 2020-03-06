Fed/Bullard: Fed, koronavirüsün etkilerini durdurmak için istekli

Hepimiz Covid-19un etkilerini anlamak için mücadele ediyoruz diyen St Louis Fed Başkanı James Bullard bu sebeple son günlerde hisse senedi, borç ve emtia piyasalarında görülen oynaklığın sürpriz olmadığını belirtti. Bullard aynı zamanda mevcut durumu gözlemlediklerini ve virüs etkisinin "geçici" olmasını beklediğini de sözlerine ekledi.