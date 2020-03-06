DHA
Haber Giriş: 06.03.2020 - 17:14,
Fed/Bullard: Fed, koronavirüsün etkilerini durdurmak için istekli
St Louis Fed Başkanı James Bullard Cuma günü yaptığı açıklamada, Fed’in koronavirüsün (Covid-19) etkilediği ekonomiyi istikrara kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu ve para politikasının şu anda gündemde yer aldığını da vurguladı.
Hepimiz Covid-19un etkilerini anlamak için mücadele ediyoruz diyen St Louis Fed Başkanı James Bullard bu sebeple son günlerde hisse senedi, borç ve emtia piyasalarında görülen oynaklığın sürpriz olmadığını belirtti. Bullard aynı zamanda mevcut durumu gözlemlediklerini ve virüs etkisinin "geçici" olmasını beklediğini de sözlerine ekledi.
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