Fed Bullard: En kötüsü geride kalmış olabilir

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Çarşamba günkü basın açıklamasında Fed'in tahvil faizi getiri eğrisi kontrolü ya da faiz konusunda ek bir sözlü yönlendirme benimsemesi için bir aciliyet görmediğini belirtti.

"Getiri eğrisi kontrolü komitenin ileride kesinlikle değerlendireceği bir şey. Ancak şu aşamada gerçekten etkili olacağından şüpheliyim çünkü faiz oranları düşük ve düşük kalması bekleniyor." diyen Bullard, "Sözlü yönlendirmeyle ilgili olarak, uzun bir süre duruma göre sözlü yönlendirmeden yana oldum. Oldukça belirsiz bir dünyada takvimden tarihler seçmenin hiçbir zaman iyi bir fikir olmadığını düşünüyorum." diye devam etti.

Bullard, ekonomik daralma konusunda "Bence Nisan büyük bir ihtimalle en kötü aydı çünkü en fazla kapanma o zaman yaşandı ve evde kalma en yüksek düzeydeydi. Bu, çok olmasa da biraz düzeldi ve Haziran'da ve üçüncü çeyrekte de düzelmeye devam edecek.

St. Louis Fed Başkanı, "En kötüsü geride kalmış olabilir." dedi.