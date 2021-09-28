FED Başkanı'ndan enflasyon uyarısı

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AA-Fed, Başkan Powell'ın 28 Eylül'de ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinde Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin yapacağı konuşmanın metnini yayımladı. Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamadaki ilerleme ve benzeri görülmemiş maliye politikası eylemlerinin toparlanmaya güçlü destek sağladığını belirten Powell, ekonominin güçlenmeye devam ettiğini aktardı.



Powell, reel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yılın ilk yarısında güçlü bir hızda yükseldiğine işaret ederek, büyümenin ikinci yarıda da güçlü bir hızla devam etmesinin beklendiğini bildirdi. Salgından en olumsuz etkilenen sektörlerin son aylarda iyileştiğini ancak Kovid-19 vakalarındaki artışın bu sektörlerin toparlanmasını yavaşlattığına dikkati çeken Powell, genel ekonomik faaliyette olduğu gibi işgücü piyasasındaki koşulların da iyileşmeye devam ettiğini belirtti. Powell, devam eden Kovid-19 korkusu gibi salgınla ilgili faktörlerin istihdam artışı üzerinde ağırlık oluşturduğunu ifade etti.



"DELTA VARYANTI EKONOMİK TOPARLANMANIN YAVAŞLAMASINA NEDEN OLDU"



Enflasyonun yükseldiğini ve muhtemelen gelecek aylarda ılımlı hale gelmeden önce yüksek kalmayı sürdüreceğini vurgulayan Powell, ekonominin normalleşmesi ve harcamalardaki toparlanma devam ederken, özellikle bazı sektörlerdeki arz dar boğazları nedeniyle fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskılar görüldüğünü, bu etkilerin beklenenden daha büyük ve uzun süreli olduğunu ancak enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefine doğru gerilemesinin beklendiğini aktardı.



Powell, ekonomik faaliyetin durması gibi yeniden normale dönme sürecinin de "benzersiz" olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:



"Normalleşme devam ederken, dar boğazlar, istihdam zorlukları ve diğer kısıtlamalar beklenenden daha büyük ve kalıcı olabilir, enflasyon için yukarı yönlü riskler oluşturabilir. Sürekli yüksek enflasyon ciddi bir endişe haline gelirse, kesinlikle yanıt verir ve enflasyonun hedefimizle tutarlı seviyelerde olmasını sağlamak için araçlarımızı kullanırız."



Ekonominin gidişatının virüsün seyrine bağlı olmaya ve görünüme yönelik risklerin sürdüğünü belirten Powell, Delta varyantının vakalarda artışa yol açarak ekonomik toparlanmanın yavaşlamasına neden olduğunu ifade etti. Powell, aşılamada devam eden ilerlemenin daha normal ekonomik koşullara dönüşün desteklenmesinde yardımcı olacağını vurguladı. Fed Başkanı Powell, "Fed olarak toparlanmanın tamamlanması için gereken süre boyunca ekonomiyi desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.