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Fed Başkanı Powell'dan yüksek enflasyon açıklaması

#Jerome Powell#Enflasyon#Ekonomianasayfa
Fed Başkanı Powelldan yüksek enflasyon açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, kalıcı yüksek enflasyon riskinin açıkça arttığını belirterek, Fed'in politikasının buna uyum sağladığını ve sağlamaya devam edeceğini söyledi.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.

Euronews'un haberine göre ücretlerin önemli ölçüde arttığına işaret eden Powell, ancak daha yüksek enflasyona neden olacak bir oranda yükseldiğinin görülmediğini, yakından takip ettiklerini aktardı.

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Powell, enflasyonun Covid-19 salgınıyla bağlantılı olduğunu yineleyerek, ekonomide daha geniş bir alana yayıldığını söyledi.

Fed Başkanı Powell, "Kalıcı yüksek enflasyon riskinin açıkça arttığını düşünüyorum ve bence politikamız buna uyum sağladı ve sağlamaya devam edecek" dedi.

Enflasyonun 2022'nin ikinci yarısına kadar sürmesinin beklendiğini belirten Powell, enflasyonun "geçici" olduğu değerlendirmesinden vazgeçilmesi gerektiğini yineledi.

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