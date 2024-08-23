Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi sinyali

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Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları şöyle:

Enflasyon önemli ölçüde düştü. Politikayı ayarlama zamanı geldi. Arz sıkışması normale döndü. Faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı verilere, görünüme ve risk dengesine bağlı olacak. İş gücü piyasasındaki soğukluk açıkça belli, artık aşırı ısınmış değil. Fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü iş gücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Görevlerimiz için risk dengesi değişti. Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler azaldı, istihdama yönelik aşağı yönlü riskler arttı. Enflasyon önemli ölçüde düştü, artık hedefe çok daha yakınız. Enflasyonun yüzde 2'ye dönüşünün sürdürülebilir bir yolda olduğuna dair güvenim artıyor.