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HABERLEREkonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell'dan enflasyon uyarısı

#Omicron#Jerome Powell#Ekonomianasayfa
Fed Başkanı Powelldan enflasyon uyarısı

Fed Başkanı Jerome Powell, Omicron'un ortaya çıkışının enflasyon etrafındaki belirsizliği artırdığı konusunda uyardı.

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Fed Başkanı Jerome Powell, kongre komitesine verdiği demeçte, artan Covid oranları ve yeni varyantın ABD ekonomisi için yeni riskler oluşturduğunu söyledi.

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Powell, son zamanlardaki yüksek enflasyon oranlarını geçici olarak nitelendirmişti ancak bunun Omicron endişesiyle değişebileceğini vurguladı. 

Ayrıca Powell Fed'in tahvil alım teşvikini daha hızlı bir şekilde azaltmayı düşünmesi gerektiğini söyledi.

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Bazı ekonomistler, 30 yıldır en yüksek hızda yükselen fiyatların üstesinden gelmek için daha hızlı daralmanın ve daha erken faiz oranlarına geçişin gerekli olduğunu savunuyorlar.

Powell, daha yüksek fiyatların tedarik zincirleri de dahil olmak üzere pandemik bozulmanın ve tüketici talebindeki dalgalanmaların sonucu olduğunu savundu. Pandemi hafifledikçe enflasyonun düşeceğini tahmin etti.

Bununla birlikte, Omicron'un ortaya çıkışı küresel piyasaları sarstı ve seyahat, sosyal ve ekonomik faaliyetler üzerindeki kısıtlamaların daha da genişletilebileceği ihtimalini artırdı.

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