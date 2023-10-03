Fed Başkanı Powell: ABD salgının sonuçlarıyla uğraşıyor

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Enflasyon sorunuyla uğraşan ABD ekonomisine yönelik önemli mesajlar geldi. Fed Başkanı Jerome Powell ABD ekonomisinin Covid-19 salgınının sonuçlarıyla mücadele ettiğini belirtti.

Toplum ve iş dünyası liderleriyle buluşan Powell "Hala pandeminin diğer tarafını atlatmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Powell konuşmasında, sağlık alanındaki işgücünün yetersiz olmasına, çocuk bakımı sorunu olduğuna ve diğer risklere dikkat çekti.

FİYAT İSTİKRARI VURGUSU

Powell, Fed'in sürdürülebilir bir işgücü piyasasını oluşturmak istediğini bunu başarmak için de fiyat istikrarına ihtiyaçları olduğunu belirtti ve "Fiyat istikrarını yeniden sağlamaya çok odaklanmış durumdayız" dedi.