×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell: ABD salgının sonuçlarıyla uğraşıyor

Güncelleme Tarihi:

#Fed#Jerome Powell#Faiz
Fed Başkanı Powell: ABD salgının sonuçlarıyla uğraşıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 07:16

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell "ABD ekonomisi hala COVID-19 salgınının sonuçlarıyla uğraşıyor" dedi.

Haberin Devamı

Enflasyon sorunuyla uğraşan ABD ekonomisine yönelik önemli mesajlar geldi. Fed Başkanı Jerome Powell ABD ekonomisinin Covid-19 salgınının sonuçlarıyla mücadele ettiğini belirtti.

Toplum ve iş dünyası liderleriyle buluşan Powell "Hala pandeminin diğer tarafını atlatmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Powell konuşmasında, sağlık alanındaki işgücünün yetersiz olmasına, çocuk bakımı sorunu olduğuna ve diğer risklere dikkat çekti.

FİYAT İSTİKRARI VURGUSU

Powell, Fed'in sürdürülebilir bir işgücü piyasasını oluşturmak istediğini bunu başarmak için de fiyat istikrarına ihtiyaçları olduğunu belirtti ve "Fiyat istikrarını yeniden sağlamaya çok odaklanmış durumdayız" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fed#Jerome Powell#Faiz

BAKMADAN GEÇME!