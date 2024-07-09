Fed Başkanı Powell: ABD ekonomisi sağlam bir hızla büyüyor

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ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Enflasyon ve faiz sarmalına dair konuşan Powell toplantıdan toplantıya faiz kararı aldıklarını söyledi.

Powell'ın altı aylık para politikası sunumu şöyle:

Karşılaştığımız tek risk yüksek enflasyon değil. Daha iyi veriler enflasyonda güvenimizi güçlendirecek. Politika faiz indirimi Fed sürdürülebilir %2 hedefini ulaşana kadar uygun değil. Birinci çeyrek verileri, enflasyon patikasında Fed'in indirimini gerektirecek büyük güveni desteklemiyor.

Kısıtlamaların çok geç veya çok az azaltılması ekonomiyi ve iş piyasasını aşırı derecede zayıflatabilir. Toplantıdan toplantıya karar almaya devam ediyoruz. Enflasyona ilişkin son aylık okumalar mütevazı ilerleme gösteriyor. İş gücü piyasası koşulları güçlü kalırken soğudu ve aşırı ısınmadı.

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ABD ekonomisi sağlam bir hızla büyüyor. Enflasyon önemli ölçüde düştü ama yüzde 2 hedefinin üzerinde sürüyor. İşsizlik oranı yükseldi ancak Haziran ayında hala yüzde 4,1 gibi düşük bir seviyede. Para politikası eylemlerimize, Amerikan halkı için maksimum istihdamı ve istikrarlı fiyatları teşvik etmeye yönelik ikili görevimiz rehberlik etmektedir.

Mayıs ayı toplantımızda, daha önce açıklanan planlara uygun olarak, Haziran ayından itibaren bilanço akışının yavaşlatılmasına karar verdik.

Kısıtlayıcı para politikası duruşumuz, arz ve talep koşullarının daha iyi dengelenmesine ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskının oluşmasına yardımcı oluyor. Komite, gelen verileri ve bunların değişen görünüm, risk dengesi ve uygun para politikası yolu üzerindeki etkilerini dikkatle değerlendirme uygulamasına devam edecek.

Son iş gücü piyasası verileri, iş gücü piyasasının kayda değer şekilde soğuduğunu gösteren açık sinyal gönderdi. İş gücü piyasası tamamen dengeye kavuşmuş görünüyor. Olası yön, doğru zamanda politikayı gevşetmeye başlamamızdır. Bir sonraki politika hamlesinin faiz artışı olması olası değil .