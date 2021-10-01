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Fed Başkanı Jerome Powell'dan çarpıcı kripto para açıklaması

#Kripto Paralar#Jerome Powell#Fed
Fed Başkanı Jerome Powelldan çarpıcı kripto para açıklaması

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in kripto paraları yasaklamak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. Powel stabil coinlerin ise daha fazla denetime ve gözleme ihtiyacı olduğunu ifade etti.

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Fed Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde açıklamalarda buundu. Burada yaptıı konuşmada Fed'in kriptoparaları yasaklama niyetinin olmadığını belirten Powell, stabil coinlerin daha fazla gözetim ve denetime ihtiyacı olduğunu söyledi.

Powell kripto paraların kullanımını yasaklama veya sınırlama niyetleri olup olmadığı yönündeki soruya ise, "Hayır, onları yasaklama niyetim yok" yanıtını verdi.

Powell, stabilkoinleri ise para piyasası ve banka mevduatları ile karşılaştırdı ve "Stabil coninler düzenleyici çerçevenin dışında kalmış durumdalar ve bunların denetlenmeleri, düzenlenmeleri uygun olur" ifadelerin kullandı.

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ÇİN KRİPTO PARA İŞLEMLERİNİ YASA DIŞI İLAN ETMİŞTİ

Çin Merkez Bankası ve Kamu Güvenliği Bakanlığı’nın da aralarında bulunduğu 10 kamu kurumu tarafından yapılan ortak açıklamada, kripto paralar konusunda vatandaşları risklerden korumak için “sert” olunacağı vurgulanmıştı.

Açıklamada, kripto paralarla ilgili “spekülasyonların” ortadan kaldırılması için kamu kurumlarının yakın çalışacağına yer verilerek, ülkede kripto parayla yasadışı fonlama ve kara para aklama gibi suç faaliyetlerinin durdurulması gerektiği vurgulanmıştı.

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Çin Merkez Bankası internet sitesinde ise Pekin yönetiminin “vatandaşların varlıklarını korumak, ekonomik, finansal ve sosyal düzeni sürdürmek için sanal para spekülasyonunu, ilgili finansal faaliyetleri ve uygunsuz davranışları kararlılıkla azaltacağız.” ifadesine yer verilmişti.

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#Kripto Paralar#Jerome Powell#Fed