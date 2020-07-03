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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 03.07.2020 - 08:51,Son Güncelleme:

Fed 2021 toplantı tarihlerini açıkladı

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Fed 2021 toplantı tarihlerini açıkladı
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ABD Merkez Bankası (Fed), 2021 yılına ilişkin toplantı takvimini açıkladı.

Fed'den yapılan yazılı açıklamada, gelecek sene gerçekleştirilecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının tarihlerine yer verildi. FOMC, her yıl olduğu gibi gelecek sene de 8 kez toplanacak.

Buna göre, FOMC toplantılarının 2021 yılındaki tarihleri şöyle olacak: 26-27 Ocak, 16-17 Mart, 27-28 Nisan, 15-16 Haziran, 27-28 Temmuz, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık.

Fed'in bu yılın geri kalanındaki 4 toplantısı ise 28-29 Temmuz, 15-16 Eylül, 4-5 Kasım ve 15-16 Aralık tarihlerinde yapılacak.

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