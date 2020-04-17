Faturalara ‘Bi Komşu’ desteği

Bu platform faturalarını ödemekte zorlanan kesimle onlara yardım etmek isteyenleri buluşturuyor. İhtiyaç sahipleri faturalarını sisteme yüklüyor, yardımda bulunmak isteyen de istediği faturayı seçip ödüyor. 13 Nisan’da açılan sistemde 3 günde yaklaşık 500 bin liralık fatura talebi oluştu ve 40 bin liralık fatura da ödendi.

4 ARKADAŞ KURDU

Platformun kurucuları İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden mezun; Aykut Hocaoğlu, Berkhan Ağar, Emrecan Durmaz ve Ezgi Ezdar Onur. 4 arkadaş yola nasıl çıktıklarını şöyle anlattı: “Sağlık açısından zengin fakir ayırmadan herkesi eşit şekilde tehdit eden COVID-19, ekonomik anlamda herkesi eşit etkilemedi. Bu anlamda sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, merkezi yönetim ve kurumsal firmalar dört bin yandan yardım kampanyalarına başladı ancak hala yardım bekleyen büyük yığınlar olduğunu fark ettik. Öte yandan ‘biz’ olma duygusunun yükseldiği bu süreçte birilerine yardımcı olmak isteyen birçok insan var. Ama insanlar doğru yardımı nasıl yapacaklarını bilemiyor. O nedenle sosyal girişim başlatmaya karar verdik.”







LİMİTLİ KONTROL

Platform herkese açık, bikomsu.com adresinden kayıt olmak yeterli. Bununla birlikte destek almak isteyenler için yarı otonom bir kontrol modelleri olduğunu belirten Emrecan Durmaz, “İhtiyaç sahibi kişiyi çalışma durumuna göre gruplandırıyoruz (çalışan, emekli, işsiz ve öğrenci). Hanede kaç kişi yaşadığına ve aylık gelirine bakıyoruz. Cep telefonu numarası üzerinden sistem doğrulaması yapıyoruz. Bugünlerde sisteme bir yenilik ekliyoruz. Destek isteyenlerden SGK hizmet dökümü talep edip gerçekten işsiz olup olmadığına da bakacağız. Tüm bu bilgilere bakarak bir algoritma oluşturduk ve destek olmak isteyen kişiler anlık olarak sistemdeki en acil ihtiyacı olan kişileri görüntüleyip destek olacağı kişiyi belirleyebiliyor. Limit konusunda suistimali önlemek için belli kurallar tanımladık. Örneğin bir ihtiyaç sahibi bir ay boyunca en fazla 1000 TL’lik destek alabiliyor. Faturalar için de limit belirmesi yaptık. Elektrik 300 TL, doğalgaz 500 TL, su 100 TL, telefon 150 TL, internet 150 TL limitli. Bunlar mevsimlere göre değişecek” diye konuştu.

MAHALLE SEÇİLİYOR

Şahıslar arası para transferi olmadığını söyleyen Durmaz, “bikomsu.com adresinden abone numarası alan kişi kendi faturasını öder gibi ödeme yapıyor” dedi. Destek verenler istediği il ilçe ve mahalleyi de seçiyor. Böylece dileyen komşusuna yardım ediyor, dileyen dezavantajlı gördüğü ilçeleri seçiyor. Destek veren, kime destek verdiğini biliyor ve isterse telefonla görüşüyor. Destek alan kimden aldığını bilmiyor. Desteğin hangi ilden yapıldığını içeren bir bilgi mesajı alıyor.