Faturada sıfır yazacak

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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgazda bir ay uygulanacak faturasız dönemle ilgili bilgiler verdi. “24 Nisan 2023 tarihi itibarıyla doğalgaz sayaçlarında okuma yapılmayacak” diyen Dönmez, sehven okuma yapılmışsa faturanın iptal edileceğini ya da bedel iadesi yapılacağını söyledi.

‘YERLİ GAZIMIZ HAYIRLI OLSUN’ YAZACAK

Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nın İlk Yakıt Yükleme töreni sonrasında bir grup gazeteci ile bir araya geldi. Türkiye’nin enerji çeşitliliğini artırdığını ve yerli kaynakların payının da giderek yükseldiğini anlatan Dönmez, bunun en güzel örneğinin Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgaz olduğunu söyledi. Karadeniz’den rekor sürede karaya çıkartılan gazın 20 Nisan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karada yakıldığını, iki de müjde verildiğini hatırlatan Dönmez, “Bunların birincisi bir ay tüm konutlarda doğalgazın ücretsiz olmasıydı. İkincisi ise bir yıl boyunca yemek pişirmede ve sıcak suda kullanılan doğalgazın ücretsiz olmasıydı” dedi. Bayramdan sonra harekete geçtiklerini kaydeden Dönmez, “Doğalgaz dağıtımını yapan şirketlerin faturalama yazılımlarında bir değişikliğe gitmeleri gerekiyordu, şimdi o yazılım değişiklikleri devam ediyor. Ancak şunu net söyleyebilirim. 24 Nisan 2023 tarihi itibarıyla doğalgaz sayaçlarında okuma yapılmayacak. Ancak sehven okuma yapılmışsa da fatura iptali veya bedel iadesi yapılması da istenildi” diye konuştu. Dönmez, bu süreç için abonelere fatura gideceğini belirterek, “Faturada kullanım miktarı, tutarı görünecek. Fakat ödenmesi gereken kısımda ‘sıfır’ yazacak ve diyecek ki; ‘Karadeniz yerli gazımız milletimize hayırlı uğurlu olsun.’ Ardından da 11 aylık mutfak kullanımlarındaki 25 metreküplük indirim uygulamaya girecek” diye konuştu.

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KARADENİZ GAZI MAYISTA ULUSAL SİSTEMDE

Dönmez, yerli gazın karada yakma işlemin ardından çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade ederek, “Yaklaşık 2-3 haftalık bir işimiz kalmıştı. O da mayısın ilk yarısına denk geliyor. Önümüzdeki günlerde yerli gazımızı sisteme vermiş olacağız. Zaten BOTAŞ o bölgede doğalgaz ölçüm istasyonunu çok önceden tamamlamıştı. Sakarya Gaz Sahası Kara İşleme Tesisi’nde işlem bittikten sonra direkt olarak ulusal sisteme vermek için BOTAŞ hazırda bekliyor” ifadelerini kullandı.

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YAKIT GÜVENLİ YERDE DEPOLANDI

DÖNMEZ, Akkuyu’ya getirilen yakıtla ilgili de bilgi verdi. Nükleer yakıtların Rusya’dan hem deniz hem de karayoluyla geldiğini anlatan Dönmez, yakıtların şu anda güvenli bir yerde depolandığını söyledi. Dönmez, “Reaksiyonun başlaması için onları reaktörün iç kabinine yerleştirmemiz gerekecek. Bu aşamada bazı testler var, enstrümanların yerleştirilmesiyle ilgili bazı süreçlerimiz var. Bunlar da bir yıl içerisinde bitecek. Böylelikle Türkiye’nin ilk nükleer santralında bir yıl içinde elektriği üretmiş olacağız” diye konuştu.

YENİ SANTRALLAR İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

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AKKUYU’DA toplamda dört reaktörün olduğunu, bunların da birer yıl arayla devreye gireceğini vurgulayan Dönmez, “Nükleer santral bazı ülkeler tarafından yeşil enerji olarak kabul ediliyor. Akkuyu’ya sadece havayoluyla gelen üç TIR’lık taze nükleer yakıtı 2 milyon tondan fazla kömüre eşdeğer” diye konuştu. Dönmez şunları söyledi:

“Türkiye’nin nükleer serüveni maalesef geç başladı ancak hızlı yol kat etmek istiyoruz. Akkuyu’nun ardından 2’nci ve 3’üncü nükleer santraliımız içinde çalışmalara başladık. İkinci santral için Sinop’ta bir çalışmamız var. Orada da ÇED raporu tamam. Zemin etütleri gibi yapılması gereken çalışmalar var, onları bir taraftan ilerletiyoruz. Kiminle yapacağımız henüz net değil. Dünyada zaten bu teknolojiye sahip çok fazla ülke yok. Olan bütün ülkelerle de görüşeceğiz.”