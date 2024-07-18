Fatura kesmeyene katmerli ceza

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Şu anda 3 bin 400 lira olan ceza 10 bin liraya çıkarılıyor. Her tespitte kesilen artacak ceza, 6’ncı tespitten sonra 100 bin liraya yükselecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün (perşembe) görüşülmesi beklenen 53 maddelik vergi paketinde fatura düzenlenmemesine yönelik cezalarda yeni bir model devreye girecek. 213 sayılı yasada özel usulsüzlük cezaları düzenleniyor. Yasa teklifiyle bu yasanın 353’ncü maddesi değiştiriliyor. Bu yıl 3 bin 400 lira olarak uygulanan ceza 10 bin liraya çıkarılıyor. Daha sonraki tespitler için ise yasa teklifiyle eklenen 2 sayılı cetvelde yazılan cezalar devreye girecek. İkinci tespitte 20 bin, üçüncüde 30 bin, dördüncüde 40 bin, beşincide 50 bin ve altı ve sonrasında ise 100 bin lira ceza kesilecek. Bir takvim yılında kesilen ceza tutarı 10 milyon lirayı aşamayacak.

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İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yasa teklifinde fiş, fatura gibi belgeleri almayanlara yönelik cezalar da ağırlaştırılıyor. Belgeleri almak zorunda olanlar, beş iş günü içerisinde idareye bildirirse ceza kesilmeyecek. Böyle bir durumda belgeleri düzenlemek zorunda olanlar için ise özel usulsüzlük cezası üç kat olarak uygulanacak. Yasa kapsamında olmayan belgelerin düzenlendiğinin, belgeyi almak zorunda olanlar tarafından beş iş günü içerisinde idareye bildirildiği durumlarda, söz konusu belgeleri düzenleyenlere cezalar altı kat olarak uygulanacak.

Fiş, fatura almayanlara da 5 bin lira özel usulsüzlük cezası kesilecek. Bu ceza bir takvim yılında 50 bin lirayı aşamayacak.

YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCINDAN 4.3 MİLYAR LİRALIK GELİR

KAMUOYUNDA uzun bir süredir tartışılan yurtdışı çıkış harcının 500 liraya yükseltilmesinden 4.3 milyar liralık ek gelir bekleniyor. Asgari kurumlar vergilerinden ise toplam 110 milyar lira geleceği tahmin edildi.

Vergi paketinin etki analizine göre, 5 puanlık sosyal güvenlik destek priminin kaldırılmasının 5 aylık bütçeye olumlu etkisi 5.7 milyar, yıllık etkisi de 13.7 milyar lira olacak. Kısa vadeli sigorta kolları prim oranının yüzde 2.25 olarak belirlenmesi prim gelirlerinde bir yılda 10.9 milyar lira artış sağlayacak. Ticari olmayan deniz taşıma araçlarına yat limanlarında verilen kiralama, bakım gibi hizmetlerde KDV istisnasını kaldırılmasının da 5.4 milyar liralık bir etkisi olacağı hesaplandı.