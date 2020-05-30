‘Fatih’ten Karadeniz seferi

Uzun süredir Türkiye’nin enerji politikaları çerçevesinde Doğu Akdeniz’de görev yapan Fatih Sondaj Gemisi, dün yeni görevine başlamak üzere Karadeniz’e doğru yola çıktı. Haydarpaşa Limanı’nda yapılan uğurlama töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “2 yıl önce mayıs ayının son günü Fatih’i Doğu Akdeniz’de ilk sondajı için görevine uğurladık. 2 yıl sonra bu kez İstanbul’da başka bir ilke daha hep birlikte şahit oluyoruz. Fatih’i bu kez Karadeniz’deki ilk sondajı için yolcu ediyoruz” dedi.

TUNA-1 LOKASYONU’NA GİDECEK

Fatih’in üzerinde bulunan 103 metrelik sondaj kuleleri boğaz geçişi için söküldü. 1 Haziran’da geminin Trabzon’a ulaşacağını ve burada kulelerin yeniden monte edileceğini belirten Dönmez, “1.5 aylık bir hazırlık süresinin ardından 15 Temmuz’da, Fatih Karadeniz’deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başlayacak” diye konuştu.

LİBYA’DA PETROL ARAMASI

Libya ile varılan anlaşma uyarınca Türkiye Petrolleri’nin kendi ruhsat alanlarında petrol aramak için başvuruda bulunduğunu ve 3-4 ay içerisinde burada faaliyete başlanacağını söyleyen Dönmez, “Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için denizlerimizin her bir metrekaresini karış karış arayacağız. Yavuz, Akdeniz’de Selçuklu-1 kuyusunda sondajına devam ediyor. Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis Sismik Araştırma Gemilerimiz bir baştan bir başa denizlerimizin röntgenini çekiyor. Ve filomuza bu yıl başında katılan Kanuni Sondaj gemimiz de inşallah upgrade çalışmalarının ardından ilk kez Akdeniz’de sahaya inecek. Fatih, Karadeniz’e gidiyor ama kimse sanmasın ki Akdeniz’deki faaliyetlerimize ara veriyoruz. Tam tersine Doğu Akdeniz’de 2 sismik 2 sondaj gemimiz tam kapasite çalışmaya devam edecek. Fatih’in de Karadeniz’e gitmesiyle birlikte eksik olan en önemli parçalardan biri daha tamamlanıyor” ifadelerini kullandı.

DÜNYADA İLK 5 GEMİ ARASINDA

Güney Kore’de 2011’de inşa edilerek denize indirilen Fatih, 6. nesil denilen üst düzey bir teknolojiye sahip. ‘Upgrade’ edilme sürecinde, sondaj ekipmanları, kuyu kontrol sistemleri, dinamik pozisyonlama sistemleri, gemi iticileri ve gemi jeneratörlerine varıncaya kadar gerekli tüm teknik aksamı yenilenen Fatih, dünyanın ilk 5 gemisi arasına girdi. 12 bin 200 metre derinlikte yani dünyanın en derin çukuru olan Mariana Çukuru’ndan daha derinde, çok yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabilme kabiliyeti bulunan Fatih’in uzunluğu neredeyse Eyfel Kulesi kadar. Fatih’in, 64 metre yüksekliğindeki sondaj kulesinin uzunluğu, 67 metre yüksekliğindeki Galata Kulesi’ne yakın.

58 MİLYON VARİL YENİ REZERV

Son 5 yılda kuyularda verim artışı sağlayan teknolojilerin kullanılması ve yeni sahaların keşfiyle toplam 58 milyon varillik yeni rezerv eklediklerini belirten Bakan Dönmez, şunları söyledi: “2020’nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artışla 11.36 milyon varillik rezerv artışı sağladık. Böylece günlük yurt içi üretimde Türkiye Petrolleri 53 bin varil bandını yakaladı. Yurtdışındaki üretimle birlikte bu rakam günlük 150 bin varili geçti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde geçen yıl ilk kez hidrolik çatlatma yöntemiyle ticari üretime geçtiğimiz kuyularımıza da inşallah yenilerini ekleyeceğiz.”