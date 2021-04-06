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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 06.04.2021 - 07:31 | Son Güncelleme:

Fatih yeni sondaj için yola çıktı

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Fatih yeni sondaj için yola çıktı

Türkiye'nin denizlerdeki petrol, doğal gaz arama gemisi Fatih yeni keşiflerde bulunmak üzere Filyos Limanı'ndan ayrıldı.

Fatih sondaj gemisi, Filyos Limanı'ndan ayrılarak Kuzey Sakarya Sahası'ndaki yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıktı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Filyos Limanı’ndan ayrılan Fatih sondaj gemisi Kuzey Sakarya Sahası’ndaki yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1’e doğru ilerliyor. Fatih, hedefe ulaşmasının ardından sondaj çalışmalarına başlayacak."

Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki toplam 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından Türkali-1 ve Türkali-2 olmak üzere iki derin deniz tespit kuyusundaki çalışmalarını tamamlamıştı.

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