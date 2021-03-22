Fatih ve Kanuni nisanda Amasra’da sondaja başlıyor

Geçen yıl 14 Kasım’da Zonguldak’a gelen ‘Kanuni’ sondaj gemisi, kule montajı ve diğer eksik malzemelerinin tamamlamasının ardından limanda çalışmalarına başladı. ‘Fatih’ sondaj gemisi ise limanda ‘Kanuni’nin yanına demir attı. İki gemi, nisan ayında Kuzey Sakarya Gaz Sahası’ndaki Amasra- 1 kuyusunda sondaj faaliyetlerine başlayacak. ‘Fatih’in sondaj faaliyetlerini yapacağı Amasra- 1 kuyusunda, ‘Kanuni’ ise sondajların tamamlayıcı ve test işlemlerini yapacak. Bakan Dönmez’in, hedefin 5 yıl içerisinde 30 ile 40 kuyuya ulaşarak üretimi gerçekleştirmek olduğunu söylemesi de kentte heyecan yarattı.

Karadeniz doğalgazının karaya çıkartılacağı yer olan Filyos Limanı’nda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. TPAO, deniz altından karaya ulaşacak 150 kilometre uzunluğundaki boru hattı kurulumuyla ilgili çalışmalarına başladı. 2023’te sistemin devreye alınmasının planlandığı belirtildi.

19 YAKA BELİRLENDİ

Bu arada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 19 ayrı bölgeyi yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) ilan etti. Bakanlığın kararı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Alanlar; Aydın, İzmir, Manisa, Denizli, Çanakkale, Balıkesir ve Muğla’nın çeşitli ilçelerinden seçildi.

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