Fatih, Türkali-2’de sondaja şubat ayında başlayacak

Dönmez, Bloomberg HT yayınında katıldığı bir programda, “Bir hafta on gün içerisinde, en geç şubat başında Fatih sondaj gemimiz Türkali-2 kuyusundaki sondajına başlayacak. Burada derin denizde çalışıyoruz, denizin derinliği yaklaşık 2 bin metre. Son derece zor bir operasyon. Sadece sondaj açmak yetmiyor. Kuyuların tamamlanması için gereken birtakım işlemler var. Üretime geçtiğimizde karaya getirilmesiyle ilgili yapacağımız çalışmalar var. Bunların mühendislik çalışmaları da devam ediyor. İnşallah, 2023’te Sakarya Gaz Sahası’nda bulduğumuz gazı 2023’te Filyos’ta Türkiye’deki iletim sistemine bağlayacağız” diye konuştu.

MİLYONLARCA VERİ

Bugünden yapılan hesaplamalara göre Karadeniz’deki doğal gazın ithal gaza kıyasla daha ekonomik olacağını ve bu avantajın vatandaşların lehine kullanılacağını dile getiren Dönmez, “Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemilerinin yaptığı çalışmalarla sismik araştırmalar sürüyor. Bu süreçler uzun zaman alıyor çünkü, milyonlarca veriyi tek tek işlemek gerekiyor.”