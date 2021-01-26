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Ekonomi
Haber Giriş: 26.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fatih, Türkali-2’de sondaja şubat ayında başlayacak

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Fatih, Türkali-2’de sondaja şubat ayında başlayacak
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Enerjİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Türkali-2 kuyusundaki sondajına şubat ayının başında başlayacağını bildirdi.

Dönmez, Bloomberg HT yayınında katıldığı bir programda, “Bir hafta on gün içerisinde, en geç şubat başında Fatih sondaj gemimiz Türkali-2 kuyusundaki sondajına başlayacak. Burada derin denizde çalışıyoruz, denizin derinliği yaklaşık 2 bin metre. Son derece zor bir operasyon. Sadece sondaj açmak yetmiyor. Kuyuların tamamlanması için gereken birtakım işlemler var. Üretime geçtiğimizde karaya getirilmesiyle ilgili yapacağımız çalışmalar var. Bunların mühendislik çalışmaları da devam ediyor. İnşallah, 2023’te Sakarya Gaz Sahası’nda bulduğumuz gazı 2023’te Filyos’ta Türkiye’deki iletim sistemine bağlayacağız” diye konuştu.

Fatih, Türkali-2’de sondaja şubat ayında başlayacak

MİLYONLARCA VERİ

Bugünden yapılan hesaplamalara göre Karadeniz’deki doğal gazın ithal gaza kıyasla daha ekonomik olacağını ve bu avantajın vatandaşların lehine kullanılacağını dile getiren Dönmez, “Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemilerinin yaptığı çalışmalarla sismik araştırmalar sürüyor. Bu süreçler uzun zaman alıyor çünkü, milyonlarca veriyi tek tek işlemek gerekiyor.”

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