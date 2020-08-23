Fatih Sultan Mehmet’in türbesini ziyaret eden Bakan Dönmez, Karadeniz’de bulunan doğalgaz ile ilgili konuştu: İthalatı azaltacak keşif

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de doğalgaz rezervi keşfini gerçekleştiren Fatih gemisinin ismini taşıdığı padişah olması vesilesiyle, Fatih Camisi haziresinde bulunan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in türbesini ziyaret etti. Burada açıklama yapan Bakan Dönmez, Fatih gemisinin, adını taşıdığı padişaha yakışır şekilde büyük bir keşif gerçekleştirdiğini dile getirdi. Dönmez, “Biliyorsunuz, Fatih, fetheden demek. Fatih gemimiz de denizlerimizde, yer altındaki doğal kaynakları ortaya çıkarmak için adeta bir fetih harekatı yaptı. O açıdan son derece mutluyuz ve sevinçliyiz. Bu tabii sabır, inanç, azim gerektiren uzun soluklu bir iş” ifadelerini kullandı.

AZALMA BEKLİYORUZ

Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerinden birisinin de dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasına girmek olduğuna dikkat çeken Bakan Dönmez, “O vizyonu destekleyecek en büyük gelişmelerden birisi de bizim enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak hatta sıfırlayacak adımlar atmamızdı. Bu keşif, bu vizyona giden yolda bizim en büyük araçlarımızdan birisi olacaktır. Dün Hazine ve Maliye Bakanımız da açıkladı. Cari açığın azaltılmasında hatta pozitif yöne geçmesinde en büyük katkıyı sağlayacak unsurlardan birisi. Bizim son 10 yıl ortalamasına baktığımızda petrol ve doğalgaza ödediğimiz bedel yaklaşık 40 milyar dolar civarında. Cari açığımıza baktığımızda da yıllar itibarıyla değişkenlik göstermekle birlikte, işte bu zaman zaman 40-50 milyar dolar oldu, zaman zaman 20 milyar dolara kadar düştü. Demek ki cari açığın en büyük etkenlerinden birisi bu enerji ithalatı gibi duruyor. Bu keşifle birlikte de ithalatımızda ciddi bir azalma bekliyoruz” dedi.

RÖNTGENİNİ ÇEKTİK

Keşif yapılan sahanın potansiyel olarak oldukça umut verici olduğuna işaret eden Dönmez, şunları kaydetti: “Bu şu anda bizim ilk keşfimiz. Yaklaşık 250 kilometrekarelik bir alana denk geliyor. Biz yaklaşık 14 ay önce bu sismik araştırmalara başladığımızda 2 bin kilometrekarelik bir alanın sismik araştırmasını yaptık, adeta oranın röntgen filmini çektik. Şimdi önümüzde 6 bin kilometrekarelik yeni bir alanda daha var. Uzmanlarımızın değerlendirmesi benzer yapıların, benzer formasyonun orada da önümüze çıkabileceği yönünde. Biz arkadaşlarımıza güveniyoruz. İnşallah süratli bir planlamayla hem bu 6 bin kilometrekarelik alanın yeni sismik verilerinin elde edilmesinde dönük çalışmaları hızlıca başlatacağız hem de şu anda keşifle sonuçlanan bu 250 kilometrekarelik alanda yeni tespit kuyuları açmak suretiyle oradaki rezervin sınırlarını tespit etmiş olacağız.”

MERKEZ ÜS OLMAK İSTİYORUZ

Türkiye’yi özellikle Güneydoğu Avrupa’da gerçekleşecek doğalgaz ve elektrik ticaretinin de merkez üssü haline getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Fatih Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’ye sadece Rusya’dan değil, İran’dan ve Azerbaycan’dan doğalgaz geliyor. Irak’a kadar hattımızı götürdük, belki oradan keşifler olursa gelme imkânı var, kendi kaynağımızı bulduk. 4 tane LNG terminalimiz var. Birçok LNG’yi Türkiye’ye getirebiliyoruz. Belki Doğu Akdeniz’de keşif olacak. Bu kadar gazın geldiği bir yerde rekabetin olmaması mümkün değil. Rekabet de her zaman için tüketicinin lehine yarar. Vatandaşlarımızı şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesinin kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar.”

ÜRETİM İMKÂNIMIZ ARTACAK

81 ilin tamamında yaklaşık 570 yerleşim biriminde, doğalgaz kullanılır hale gelindiğini kaydeden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şunları söyledi: “60-65 milyon vatandaşımız doğal gaza erişmiş durumda. Bugüne kadar bunun yüzde 1’lik dilimini kendi kaynaklarımızdan üretiyorduk. Bu keşif ile birlikte üretim imkânımız ve potansiyelimiz kendi kaynaklarımızda artmış olacak. Yıllık üretim planlamalarını arkadaşlar yaptığı için ilk etapta rakamları söylemek doğru olmaz ama önümüzdeki aylarda kendi tüketimimizin ne kadarının bu sahadan yıllık olarak karşılanacağını görüp kamuoyu ve sektörle paylaşacağız.”

SÜRATLE ÇALIŞACAĞIZ

Keşfedilen gazın kıyıya yani Batı Karadeniz’deki kıyılara getirmek için boru hatlarının planlanmasının ve projelendirmesinin de süratle yapılacağını belirten Fatih Dönmez, “Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız dün 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bu gazı vatandaşımız ile buluşturmak gibi bir hedef de koydu. Şimdi tüm ekibimiz bu hedefi gerçekleştirmek için de yoğun bir çaba içerisinde” dedi.