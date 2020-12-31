Fatih Dönmez: Yenilenebilirde 21 ülkeyi geride bıraktık

Dönmez, yenilenebilir enerji alanında da önemli adımlar atıldığını belirterek, “Sadece 2020’de devreye aldığımız yenilenebilir kurulu gücümüzle, Avrupa’da 21 ülkenin toplam yenilenebilir kurulu gücünü geride bıraktık” dedi. Bu yıl yaklaşık 4 bin 500 megavatlık ilave kurulu güçle toplam kurulu gücün 95 bin 500 megavata yükseldiğini belirten Dönmez, nisanda 2000’den bu yana aylık bazda en yüksek yerli kaynaklardan elektrik üretiminin gerçekleştiğini söyledi.

RÜZGÂR REKORU

Mayısta elektrik üretiminin yüzde 5.6’sının güneş enerjisinden sağlandığını aktaran Dönmez, “Hazirana ise lisanssız üretim damga vurdu. 5 Haziran’da günlük maksimum lisanssız üretimi gerçekleştirdik. 3 Eylül’de elektrik üretimimiz 1 milyar kilovatsaati aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Kasım ise rüzgârın en fazla enerjiye döndüğü ay oldu. 25 Kasım’da 153 bin 35 megavatlık üretimle 6 Kasım’daki 151 bin 325 megavatlık rekorumuzu egale ettik.” ifadelerini kullandı. Dönmez, yenilenebilir enerjideki atılımlara da değinerek, “Bu yıl devreye aldığımız toplam kurulu güç içerisindeki yenilenebilir kaynakların payı yüzde 95’i aştı. Toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir kaynakların oranı yüzde 51.21’e yükselerek tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı” dedi.