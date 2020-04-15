TÃ¼rkiye Bankalar BirliÄŸi (TBB), yeni raporlama uygulamasÄ±yla Mali SuÃ§larÄ± AraÅŸtÄ±rma Kuruluâ€™nun (MASAK) TÃ¼rkiyeâ€™nin Mali Eylem GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼nÃ¼n (FATF) Ã¶ncelikli konularÄ±yla uyumu saÄŸlamayÄ±, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k Ã¼zerinden para aklama, koronavirÃ¼sÃ¼n (Kovid-19) oluÅŸturabileceÄŸi finansal suÃ§ riskleri ile iliÅŸkili terÃ¶r finansmanÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesini amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

TBB'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Mali Eylem GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼nÃ¼n (FATF) KasÄ±m 2019'da yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¼zenlemede TÃ¼rkiye'den para aklamayla mÃ¼cadele (AML), finansal suÃ§larla mÃ¼cadele (AFC) ve terÃ¶r finansmanÄ±yla mÃ¼cadele (TF) Ã¼zerindeki kontrollerini gÃ¼Ã§lendirilmesinin istendiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Bu kapsamda, TÃ¼rkiye'nin haciz iÅŸlemleri iÃ§in gerekli suÃ§ kaynaklarÄ± ve unsurlarÄ±nÄ±n, savcÄ±lar, kanun uygulayÄ±cÄ± kurumlar ve MASAK iÃ§in Ã¶ncelikleri aÃ§Ä±kÃ§a ortaya konulmuÅŸ ÅŸekilde ulusal bir strateji geliÅŸtirmesinin ve terÃ¶r finansmanÄ± saÄŸlayanlarÄ±, bu trendleri, metotlarÄ± ve finansal aÄŸ yapÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurarak terÃ¶r davalarÄ±ndaki paralel finansal soruÅŸturma sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmasÄ±nÄ±n istendiÄŸi ifade edilen aÃ§Ä±klamada, FATF'Ä±n 1 Nisan'da Kovid-19 ile iliÅŸkili finansal suÃ§ risklerine karÅŸÄ± tetikte olmalarÄ± ve illegal finansmanla mÃ¼cadele iÃ§in yeni Ã¶nlemlerini Ã¼lkelere bildirdiÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, MASAK'Ä±n, TÃ¼rkiye'de gerÃ§ek kiÅŸilerin ticari olmayan Ã¶demeleri iÃ§in, "YabancÄ±lara yapÄ±lan 100 bin ile 1 milyon TÃ¼rk lirasÄ± veya eÅŸ deÄŸerindeki dÃ¶viz Ã¶demeleri, gÃ¼nlÃ¼k olarak MASAK veri sistemine yÃ¼klenmeli. YabancÄ±lara yapÄ±lacak 1 milyon lira Ã¼zeri veya eÅŸ deÄŸerindeki dÃ¶viz Ã¶demeleri, bir gÃ¼n Ã¶ncesinden MASAK ile paylaÅŸÄ±lmalÄ±." Ã¶nlemleri aldÄ±.

Yeni raporlama gerekliliklerinin bir onaylama iÅŸlemi gÃ¶rmeyeceÄŸi, kurumsal ve finansal kurumlar arasÄ± Ã¶demeler bunun dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, bu raporla, MASAK'Ä±n TÃ¼rkiye'nin FATF kriterlerine uygunluÄŸunun artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, Ã¶zellikle dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k Ã¼zerinden para aklama ve Kovid-19'la iliÅŸkili terÃ¶r finansmanÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesini amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

AÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"MASAK, suÃ§lularÄ±n ulusal anti-para aklama ve terÃ¶rizm finansmanÄ±yla mÃ¼cadele sistemlerindeki boÅŸluk ve zayÄ±flÄ±klardan faydalanabileceklerine dikkati Ã§ekmektedir. AyrÄ±ca, finansal kurum ve diÄŸer iÅŸletmelerin para aklama ve terÃ¶r finansmanÄ±na karÅŸÄ± tetikte olmalarÄ±, bu riskleri olabildiÄŸince azaltmak iÃ§in Ã§aba sarf etmeleri ve ÅŸÃ¼pheli aktiviteleri acilen MASAK'a bildirmeleri gerekmektedir."

MALÄ° EYLEM GÃ–REV GÃœCÃœÂ

Kara ParanÄ±n AklanmasÄ±nÄ±n Ã–nlenmesine Ä°liÅŸkin Mali Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu olarak da bilinen ve Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi ve KalkÄ±nma Ã–rgÃ¼tÃ¼ (OECD) bÃ¼nyesinde faaliyet gÃ¶steren FATF, G7 Ã¼lkelerinin giriÅŸimiyle 1989'da kuruldu.

TÃ¼rkiye'nin 24 EylÃ¼l 1991'de Ã¼ye olduÄŸu FATF'nin halen 32 Ã¼lke ve 2 bÃ¶lgesel kuruluÅŸ olmak Ã¼zere toplam 34 Ã¼yesi bulunuyor.

FATF faaliyetlerini, Genel Kurul toplantÄ±larÄ± ve Ã§eÅŸitli konularda Ã§alÄ±ÅŸmak Ã¼zere oluÅŸturulan Ã§alÄ±ÅŸma gruplarÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi toplantÄ±lar yoluyla yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. FATF, her yÄ±l Ã¼Ã§ Genel Kurul toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriyor. FATF tarafÄ±ndan "TerÃ¶rizmin FinansmanÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu", "AML/CFT DeÄŸerlendirmeleri ve Uygulama Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu", "Tipoloji Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu", ve "GeÃ§ici Grup" toplantÄ±larÄ± ile Ã¶zel sektÃ¶rle yÃ¼rÃ¼tÃ¼len toplantÄ±lar dÃ¼zenleniyor.

FATF, Ã¼ye Ã¼lkeleri karapara aklama ve terÃ¶rÃ¼n finansmanÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesi konusunda gÃ¶sterdiÄŸi geliÅŸmeler bakÄ±mÄ±ndan periyodik olarak denetliyor ve deÄŸerlendiriyor.

11 EylÃ¼l 2001'den sonra vizyonuna terÃ¶rÃ¼n finansmanÄ± ile mÃ¼cadeleyi de dahil eden FATF, kara paranÄ±n aklanmasÄ±, terÃ¶r finansmanÄ±nÄ±n engellenmesi alanÄ±nda Ã¼lkelere 40 Tavsiye sunuyor. Organizasyonun tavsiye sunduÄŸu konu baÅŸlÄ±klarÄ±na 2012'de, kitle imha silahlarÄ± da eklenerek faaliyet alanÄ± geniÅŸletildi.Â

Tavsiye kararlarÄ± ve 4 ana alt baÅŸlÄ±klar ÅŸÃ¶yle:

A. Yasal Sistemler kapsamÄ±nda;

Aklama SuÃ§unun Kapsam

GeÃ§ici Tedbirler ve MÃ¼sadere

B. Finansal KuruluÅŸlarca ve Finansal Olmayan Mesleklerce AlÄ±nmasÄ± Gereken Tedbirler kapsamÄ±nda;

MÃ¼ÅŸterinin TanÄ±nmasÄ± ve KayÄ±tlarÄ±n SaklanmasÄ±

ÅžÃ¼pheli Ä°ÅŸlem Bildirimi ve Uyumun SaÄŸlanmasÄ±

Aklama ve TerÃ¶rizmin FinansmanÄ±nÄ± Engelleyecek DiÄŸer Tedbirler,

FATF Tavsiyelerini (yeterince) Uygulamayan Ãœlkelere YÃ¶nelik AlÄ±nacak Tedbirler

DÃ¼zenleme ve Denetim,

C. Karapara Aklama ve TerÃ¶rÃ¼n FinansmanÄ± ile MÃ¼cadele iÃ§in Kurumsal ve DiÄŸer Tedbirler kapsamÄ±nda;

Yetkili Otoriteler, GÃ¶rev ve KaynaklarÄ±

TÃ¼zel KiÅŸilerin ÅžeffaflÄ±ÄŸÄ± ve Bu Konudaki DÃ¼zenlemeler

D. UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi kapsamÄ±nda;

KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± Adli YardÄ±mlaÅŸma ve SuÃ§lularÄ±n Ä°adesi,

Ä°ÅŸbirliÄŸinin DiÄŸer Åžekilleri.