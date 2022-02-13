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HABERLEREkonomi Haberleri

Fast food zinciri metaversede mağaza açıyor

#Mcdonald’S#Mccafé#Metaverse
Fast food zinciri metaversede mağaza açıyor

McDonald’s ve McCafé alınan kararla metaverse ortamında 10 yeni mağaza açacak.

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Dünyanın en büyük fast-food restoran zinciri McDonalds metaverse için hazırlanan mağazalar arasına girdi. Dev fast foodcu bundan böyle yiyeceklerini çevrimiçi ortamda servis edecek. Şirket, McDonald’s markası ve McCafe için bu ayın başlarında ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne başvurularda bulunduklarını açıkladı.

Şirketin yaptığı ticari marka başvuruları arasında indirilebilir sanal yiyecek ve içecek ürünleri, sanal restoran, çevrimiçi perakende hizmetleri ve sanal konserler ve diğer sanal etkinlikler yer alıyor.

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