×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Fas’ın ayakkabısı FLO’dan

Güncelleme Tarihi:

#Reebok Global#Fas#FLO
Fas’ın ayakkabısı FLO’dan
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 07:00

YILDA 55 milyon çift ayakkabı satan, Reebok Global’den “Yılın En İyi İş Ortağı” ödülü alan, Fas’ta da dünya standartlarında bir fabrika ve 30 mağaza açarak yurt dışında 282 mağazaya ulaşan FLO, kendine özgü çok markalı, çok kanallı iş modeli ile global arenada büyüyor. FLO Group CEO’su Yenal Gökyıldırım, “FLO, 3 kıtada 29 ülkede 800’ü aşkın mağazasıyla yılda 55 milyon ayakkabı satıyor” dedi.

Haberin Devamı

FLO Group’un Kazablanka’da açılışını yaptığı fabrikayı FLO Group CEO’su Yenal Gökyıldırım ve Türkiye’nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç ile birlikte gezdik. FLO’nun CEO’su Gökyıldırım şu bilgileri verdi:

“Fas’a girişimiz 2019 senesi. Pandemiye rağmen Fas’da 14 ilde 25 FLO ve 5 IN STREET olmak üzere 30 mağazaya ulaştık. E-ticaret sitemiz üzerinden ve Fas’ın en büyük pazar yerinde ayakkabı satıyoruz. Fas’ta dünya standartlarında bir fabrika açtık. Şanlıurfa’da bulunan global standartlardaki üretim tesisimizin ardından Fas’taki fabrikamızla alnızca Fas pazarına üretim yapmıyoruz. Buradan Avrupa’ya ihracat yaparak ülke ekonomisine ilave bir katma değer yaratıyoruz.

 55 MİLYON DOLAR

Fas’ta toplam 162’si fabrikamızda olmak üzere 427 kişiye istihdam sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl Fas’ta 1.17 milyon satış yaptık. 2022 yılında Fas ciromuz 19 milyon dolar iken 2023 yılında 25 milyon dolara yükseldi. 2024 yılı 29 milyon dolara yükselmeyi hedefliyoruz. 2030 yılına geldiğimizde ise Fas’ta 50 mağaza ulaşmayı, ciromuzu da 55 milyon dolara yükseltmeyi amaçlıyoruz. Bütün altyapımızı da bu yönde geliştiriyoruz.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Reebok Global#Fas#FLO

BAKMADAN GEÇME!