Fas’ın ayakkabısı FLO’dan

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FLO Group’un Kazablanka’da açılışını yaptığı fabrikayı FLO Group CEO’su Yenal Gökyıldırım ve Türkiye’nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç ile birlikte gezdik. FLO’nun CEO’su Gökyıldırım şu bilgileri verdi:

“Fas’a girişimiz 2019 senesi. Pandemiye rağmen Fas’da 14 ilde 25 FLO ve 5 IN STREET olmak üzere 30 mağazaya ulaştık. E-ticaret sitemiz üzerinden ve Fas’ın en büyük pazar yerinde ayakkabı satıyoruz. Fas’ta dünya standartlarında bir fabrika açtık. Şanlıurfa’da bulunan global standartlardaki üretim tesisimizin ardından Fas’taki fabrikamızla alnızca Fas pazarına üretim yapmıyoruz. Buradan Avrupa’ya ihracat yaparak ülke ekonomisine ilave bir katma değer yaratıyoruz.

55 MİLYON DOLAR

Fas’ta toplam 162’si fabrikamızda olmak üzere 427 kişiye istihdam sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl Fas’ta 1.17 milyon satış yaptık. 2022 yılında Fas ciromuz 19 milyon dolar iken 2023 yılında 25 milyon dolara yükseldi. 2024 yılı 29 milyon dolara yükselmeyi hedefliyoruz. 2030 yılına geldiğimizde ise Fas’ta 50 mağaza ulaşmayı, ciromuzu da 55 milyon dolara yükseltmeyi amaçlıyoruz. Bütün altyapımızı da bu yönde geliştiriyoruz.”