Fas’a kaçan müteahhite yakalama kararı

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Türkiye’de, deprem riskine karşı kentsel dönüşüm önemli bir tedbir olmayı sürdürüyor. Ülke genelinde dönüşüm bekleyen milyonlarca bina bulunuyor. Sinop’ta yaşayan çok sayıda aile de daha güvenli yapılarda oturmak için, yıllarca yaşadıkları binaları terk etmeyi göze alabildi. Farklı tarihlerde, kentteki bir inşaat şirketi ile el sıkışan yüzlerce ailenin yeni ev hayali bir süre sonra kâbusa dönüştü. Aynı zamanda Fransa vatandaşı olan müteahhit Yücel Ü. 2 ay önce şehri terk etti; Fas’a yerleşti. Geride ise, ellerinde hacizli tapular bulunan çok sayıda aile ile milyonlarca lirasını alamayan bir çok esnaf kaldı.

HER BİRİNE BİR DAİRE

70’li yaşlarındaki Behiye-Selahattin Akdemir çifti yıllarca çalıştıktan sonra Sinop merkezde bir daire sahibi oldu. Komşuları ile aynı binada yaşayan Akdemir ailesinin hayatı, 2018’de verdikleri karar sonrası alt üst oldu. Apartman sakinleri, kentte bir çok projeye üstlenen R. Yapı İnşaat’ın sahibi Yücel Ü. ile el sıkıştı. Müteahhit binayı yıkacak, daire sahiplerine birer daire verecekti. Geniş bahçesi olan bina kısa süre içinde yıkıldı.

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SIRRA KADEM BASTI

Bina sakinleri kiraladıkları evlere geçti. Yeni binanın tamamlanması uzadıkça endişeler arttı. Akdemir çifti bir yandan kiralık evde geçimlerini sağlamaya çalışırken bir yandan da yeni binayı tamamlaması için gün aşırı müteahhidin kapısını aşındırdı. Bu süreçte Selahattin Akdemir vefat etti. Tek başına kalan kanser hastası Behiye Akdemir (73) ile komşuları 2 ay kadar önce aldıkları haberle yıkıldı. Müteahhit Yücel U.’nun yurtdışına kaçtığını öğrenen hak sahipleri soluğu adliyede aldı.

ELDE HACİZLİ TAPULAR KALDI

Annesine ait evin 4 yıldır tamamlanmasını beklediğini belirten Seçil Akdemir (48), “Babam yaşadığı strese dayanamadı öldü. Annemin bir tek emekli maaşı var ve kanser hastası... Müteahhitin işlerini, eski çalışanı N. A. ile iş yaptığı E. Y. takip ediyor. En son anneme hacizli bir tapu verdiler. Tepki gösterdiğimde E. Y. bana ‘Hacizli tapu aldığına dua et. Yücel onu da vermezdi” dedi.

ESNAF DA ÖDEMESİNİ ALAMADI

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Yücel Ü.’nün yıktığı binada anne-babasına ait bir dairenin olduğunu belirten esnaf Cevdet Çeker ise “Yücel U., yıllarca Fransa’da yaşamış. Bir süre önce Sinop’a geldi. İnşaat işlerine başladı. 21 ayrı projeye girişti. Ancak her projede problem var. Ben de ne tapu alabildim ne daireyi... Yücel Ü.’nün Fas’a kaçtığını öğrendik. Burada bulunan çalışanı N. A. da kaçacaktı. Hakimlik bu kişi hakkında adli kontrol kararı verdi” diye konuştu. Yücel Ü.’den 1 milyon liralık alacağı olduğunu belirten esnaf Aydın Turan ise “Planlı bir biçimde kaçtığını düşünüyorum. 50 ile 100 milyon lira arası para topladı. Bir kaç gün önce beni aradı. Bizlere yanlış yaptığını söyledi. Artık döneceğini de düşünmüyorum “ diye konuştu.

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ESKİ ÇALIŞANINA YURTDIŞI YASAĞI

Müteahhit Yücel Ü.’ye yaptığı işler nedeni ile alacaklı olduğunu belirten E. Y. ise “Bana sorarsanız kaçtı. En son buradaki banka müdürüne aralık ayı sonunda geleceğini söylemiş. İnsanların mağduriyetlerinin giderilmesi için çaba gösteriyoruz. Birileri beni de şikâyet etmiş. Ancak ben de mağdurum. Yücel Ü. ile de en son geçen kasım sonunda görüştüm” dedi. Yücel ü.’nun vekâlet verdiği eski çalışanı N. A. ise konuya ilişkin soruları yanıtlamak istemediğini söyledi. N. A. hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunuyor. Yücel Ü.’den ise dönüş olmadı.