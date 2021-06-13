Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu 5 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.



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