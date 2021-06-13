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HaberlerEkonomi HaberleriFaruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu 5 öğretim görevlisi alacak
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Ekonomi
Haber Giriş: 13.06.2021 - 22:04 | Son Güncelleme:

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu 5 öğretim görevlisi alacak

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Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu 5 öğretim görevlisi alacak

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddelerine göre 5 öğretim görevlisi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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