MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriFarmasi logosunu yeniledi
GeriEkonomi Farmasi logosunu yeniledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 16.06.2021 - 12:17 | Son Güncelleme:

Farmasi logosunu yeniledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Farmasi logosunu yeniledi
İlandır

Türkiye’nin lider doğrudan satış markası Farmasi, logosunu minimalist bir tasarımla yenilediğini açıkladı. Yeni logo tasarımı için markanın yenilikçi duruşundan ilham alındığını belirten şirketin, logo tasarımında esinlendiği sözcükler ise "özgür, tutkulu, güçlü, modern ve dinamik" şeklinde.

Farmasi Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna yaptığı açıklamada “Markalar için logo, markanın ruhunu yansıtmak ve ilk izlenimi oluşturmak için kritik bir rol oynuyor. Yeni logomuz enerjik çizgisiyle tam da Farmasi’nin marka imajına hizmet ediyor, dikkat çekici hatlarıyla daha dinamik bir görünüm sunuyor ve markamızın ileriye gitme isteğini vurguluyor” dedi. 

Tüketiciler, Farmasi’nin yeni logosunu bu ay itibariyle tüm reklamlarda, digital mecralarda, sonrasında ise kataloglarda, ambalajlarda daha birçok yerde adım adım görmeye başlayacak. 

Eski ve yeni logonun yan yana gelmiş hali:

Farmasi logosunu yeniledi

İLANDIR

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

True
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi