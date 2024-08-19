Farklı ülkelerde aynı ofiste gibi çalışma imkânı sunuyor: Uzaktan çalışanları yakınlaştırıyor

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Pandemi tüm dünyada çalışma hayatında köklü değişimlere yol açtı, uzaktan ve hibrit çalışma modeli hızla yaygınlaştı. Bu dönemde verimlilik kaybı endişeleri öne çıksa da süreci iyi yönetenler uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirmeyi başardı. Ancak yeni çalışma sistemi yeni ihtiyaçları da beraberinde getirdi. Oluşan bu talebi gören girişimci Semih Seçer, iş süreçlerini uzaktan yönetmeye olanak tanıyan bir platform kurdu.

PANDEMİ SONRASI PLANLAR DEĞİŞTİ

Sosyal medya platformu olarak yola çıktıklarını ve İTÜ Çekirdek kuluçka merkezinde bu yönde güzel çalışmalar yaptıklarını belirten Seçer, iş modelindeki değişimi şöyle anlattı: “2020’de pandemi sonrası insanlar evden çalışmaya başladı ve ne şirketler ne de çalışanlar bu duruma hazırlıklıydı. İşte bu dönemde, PeerBie’nin mevcut sosyal medya platformu konseptinden, pandemi koşullarına uygun olarak takımların ihtiyaçlarını karşılayacak kapsamlı bir işbirliği ve yönetim platformuna pivot etme kararı alındı. Türkiye, Hindistan ve Amerika’daki ekipleri bir araya getiren, aynı ofiste çalışıyor gibi hissettiren ve keyifle çalışmayı sağlayan bir platform oluşturduk.”

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Piyasaya çıktığı 2022’nin sonunda 500 kullanıcıya hizmet veren platform, bu yıl 5 bin aktif kullanıcıya ulaştı. Girişimci Semih Seçer, “Uzun vadede hedefimiz, Türkiye’de ve dünyada işbirliği ve yönetim platformları arasında lider konuma gelmek” dedi.

NELER SAĞLIYOR

Seçer, hem şirketlerin hem de çalışanların iş süreçlerini kolaylaştıran platformun öne çıkan özellikleri için şu bilgileri paylaştı:

”Uzaktan çalışma, yöneticilerin ve ekip liderlerinin çalışan performansını izleme ve değerlendirme ihtiyaçlarını artırdı. PeerBie, bu alanda büyük bir boşluğu doldurdu.

Çalışanların günlük iş akışlarını daha iyi yönetebilmeleri için hedef belirleme ve takip özellikleri geliştirdik.

PeerBie ile merkezi bir iletişim platformu sunarak ekipler arasında daha etkili bir işbirliği sağladık. Anlık mesajlaşma ve grup sohbeti özellikleri ile hızlı ve etkili iletişim sunduk. Çalışanların projeler üzerinde birlikte çalışmasını kolaylaştıran dosya paylaşımı ve anlık bildirim özellikleri de öne çıktı.

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İşletmelerin birden fazla araca olan ihtiyacını ortadan kaldırarak maliyet tasarrufu sağladık.

Pandemi sonrası, çalışanların birbirleriyle olan bağlarını güçlendirmek ve motivasyonu artırmak önem kazandı. PeerBie, şirket içi sosyal ağ özellikleri ile bu ihtiyacı da karşıladı.