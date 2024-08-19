×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Farklı ülkelerde aynı ofiste gibi çalışma imkânı sunuyor: Uzaktan çalışanları yakınlaştırıyor

Güncelleme Tarihi:

#Pandemi#Uzaktan Çalışma#Peerbie
Farklı ülkelerde aynı ofiste gibi çalışma imkânı sunuyor: Uzaktan çalışanları yakınlaştırıyor
Gülistan ALAGÖZ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 07:00

Pandemi ile birlikte hayatımıza giren ve birçok işletme için kalıcı hale gelen uzaktan ve hibrit çalışma modeli yeni bir girişime ilham verdi. Sosyal medya platformu olarak yola çıkan PeerBie, çalışma hayatındaki köklü değişim nedeniyle yönetim platformuna dönüştü. Ekip içi iletişim, proje yönetimi, yazılım geliştirme ve satış süreçlerini tek çatı altında birleştirerek küçük ve orta ölçekli işletmelerin verimliliğini artırmayı hedefleyen girişim, mesafeleri ortadan kaldırarak takım ruhunu güçlendiriyor.

Haberin Devamı

Pandemi tüm dünyada çalışma hayatında köklü değişimlere yol açtı, uzaktan ve hibrit çalışma modeli hızla yaygınlaştı. Bu dönemde verimlilik kaybı endişeleri öne çıksa da süreci iyi yönetenler uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirmeyi başardı. Ancak yeni çalışma sistemi yeni ihtiyaçları da beraberinde getirdi. Oluşan bu talebi gören girişimci Semih Seçer, iş süreçlerini uzaktan yönetmeye olanak tanıyan bir platform kurdu.

PANDEMİ SONRASI PLANLAR DEĞİŞTİ

Sosyal medya platformu olarak yola çıktıklarını ve İTÜ Çekirdek kuluçka merkezinde bu yönde güzel çalışmalar yaptıklarını belirten Seçer, iş modelindeki değişimi şöyle anlattı: “2020’de pandemi sonrası insanlar evden çalışmaya başladı ve ne şirketler ne de çalışanlar bu duruma hazırlıklıydı. İşte bu dönemde, PeerBie’nin mevcut sosyal medya platformu konseptinden, pandemi koşullarına uygun olarak takımların ihtiyaçlarını karşılayacak kapsamlı bir işbirliği ve yönetim platformuna pivot etme kararı alındı. Türkiye, Hindistan ve Amerika’daki ekipleri bir araya getiren, aynı ofiste çalışıyor gibi hissettiren ve keyifle çalışmayı sağlayan bir platform oluşturduk.”

Haberin Devamı

Farklı ülkelerde aynı ofiste gibi çalışma imkânı sunuyor: Uzaktan çalışanları yakınlaştırıyor

Piyasaya çıktığı 2022’nin sonunda 500 kullanıcıya hizmet veren platform, bu yıl 5 bin aktif kullanıcıya ulaştı. Girişimci Semih Seçer, “Uzun vadede hedefimiz, Türkiye’de ve dünyada işbirliği ve yönetim platformları arasında lider konuma gelmek” dedi.

NELER SAĞLIYOR

Seçer, hem şirketlerin hem de çalışanların iş süreçlerini kolaylaştıran platformun öne çıkan özellikleri için şu bilgileri paylaştı:

Uzaktan çalışma, yöneticilerin ve ekip liderlerinin çalışan performansını izleme ve değerlendirme ihtiyaçlarını artırdı. PeerBie, bu alanda büyük bir boşluğu doldurdu.

Çalışanların günlük iş akışlarını daha iyi yönetebilmeleri için hedef belirleme ve takip özellikleri geliştirdik.

PeerBie ile merkezi bir iletişim platformu sunarak ekipler arasında daha etkili bir işbirliği sağladık. Anlık mesajlaşma ve grup sohbeti özellikleri ile hızlı ve etkili iletişim sunduk. Çalışanların projeler üzerinde birlikte çalışmasını kolaylaştıran dosya paylaşımı ve anlık bildirim özellikleri de öne çıktı.

Haberin Devamı

İşletmelerin birden fazla araca olan ihtiyacını ortadan kaldırarak maliyet tasarrufu sağladık.

Pandemi sonrası, çalışanların birbirleriyle olan bağlarını güçlendirmek ve motivasyonu artırmak önem kazandı. PeerBie, şirket içi sosyal ağ özellikleri ile bu ihtiyacı da karşıladı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pandemi#Uzaktan Çalışma#Peerbie

BAKMADAN GEÇME!