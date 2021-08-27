'Farkındalık yaratmak istiyoruz’

Eker Süt Ürünleri’nin, üretimde, inovasyonda, yenilikçi ürünlerde başarılı bir büyüme grafiği gösterdiğini dile getiren Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, bu başarının yanı sıra toplumsal değer yaratan sosyal sorumluluk çalışmaları da gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Eker markasının, spor, çevre ve istihdam gibi farklı alanları kapsayan sosyal sorumluluk çalışmalarıyla sosyal bir etki yarattığını kaydeden Nevra Eker, “Eker olarak toplumda, müşterilerimizde, paydaşlarımızda ve çalışanlarında bir farkındalık yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

12’YE ÇIKARMAK İSTİYORUZ

Nevra Eker, yaptıkları çalışmalar hakkında şunları söyledi: “Eker, Tohum Otizm Vakfı’nın destekleriyle 4 yıldır sürdürdüğü Otizmli Bireyler İş Gücünde istihdam modeliyle, otizmli birey istihdamının normalleşmesi ve yaygınlaştırılması için başarılı çalışmalar yapıyor. ‘Otizmli Bireyler İş Gücünde’ iş modeli, otizmli yetişkinlerin bir fabrika ortamında uygun koşullar sağlandığında ve doğru yöntemlerle eğitimleri tamamlandığında iş ve yaşam koçlarının desteği ile çalışabileceklerini ortaya koyuyor. Eker bu değerli istihdam modeli sayesinde, otizmli bireylere iş ve gelecek imkânı yaratırken, onları topluma kazandırarak ailelerin geleceğe yönelik kaygılarını da gidermeyi hedefliyor. Şu anda 3 iş koçu ve 1 süpervizörün desteği ile 8 otizmli bireyi fabrikasında istihdam eden Eker, bu sayıyı 12 kişiye çıkarmayı hedefliyor.”

BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Otizmli Bireyler İş Gücünde istihdam modelini, 2021 yılında ihtiyacı olan herkesin kullanımına açık, ücretsiz bir mobil uygulama ile taçlandırdıklarını belirten Nevra Eker, “İŞKUR’un ‘Engellinin İstihdamını Sağlayacak Destek Teknolojilerine İlişkin Projeler’ hibe desteği ile geliştirilen ‘Otizmli Bireyler İş Gücünde-OBİG’ mobil uygulaması, iş gücüne kazandırılan otizmli veya diğer yaygın gelişimsel bozukluğu olan bireylerin işte ve ev yaşamında hayatını kolaylaştıran özellikler sunuyor. İş gücüne dahil edilen otizmli bireylerin bağımsız bir şekilde çalışabilmesine destek veren uygulama; otizmli bireylerin yapacağı işi küçük basamaklara ayırarak görsel/işitsel uyaranların yardımıyla daha kolay öğrenebilmesini, zaman yönetimi yapabilmesini ve yaptığı işleri görerek kendini motive edebilmesini destekliyor” diye konuştu.

TOPLUMSAL FAYDA

İşini iyi yapan bir marka olmanın ötesinde topluma ve dezavantajlı kesimlere fayda sağlamaya çalıştıklarının altını çizen Nevra Eker, “Bu düşünceyle hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızın başında da Otizmli Bireyler İş Gücünde istihdam modeli geliyor. Otizmli bireylerin istihdamı konusunda başarılı olmuş bir marka olarak, daha fazla farkındalık ve toplum üzerinde harekete geçiren güçlü bir etki yaratmayı amaçlıyoruz. Otizmli bireylere bağımsız yaşam ve istihdam imkânı yaratarak, toplumsal fayda sağlamaya odaklanırken diğer kurumlara da örnek olmayı amaçlıyor, bu istihdam modelinin ülke genelinde yaygınlaşması için liderlik yapıyoruz.”

Tohum Otizm Vakfı ile birlikte Otizmli Bireyler İş Gücünde istihdam modelini iş dünyasında yaygınlaştırmak için yoğun olarak çalıştıklarını belirten Nevra Eker sözlerine şöyle devam ediyor: “İş dünyasını otizm konusunda harekete geçirme hedefimiz doğrultusunda hayata geçireceğimiz farklı çalışmalarımız var. Eker olarak, ‘Biz başardık, siz de başarabilirsiniz’ mesajını vermek istiyoruz” dedi.

AVRUPA ÖDÜLÜ

‘Otizmli Bireyler İş Gücünde’ istihdam modelinin pek çok saygın ödülün sahibi olduğunu belirten Nevra Eker, şunları söyledi: “2020’de 17. Uluslararası Stevie İş Ödülleri’nde ‘Avrupa’nın En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi’ seçilerek Altın Ödüle layık görüldü. Eker, 2021 Uluslararası Stevie İş Ödülleri’nde Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde Türkiye’den Altın Ödül derecesi alan tek marka oldu. 2019’da 11. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi’nde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülleri’nde ‘Eşitsizliklerin Azaltılması’ kategorisinde yılın projesi seçildi. Employment For All Awards 2020’de ‘En İyi Uygulamalar’ kategorisinde ikincilik ödülünü alan iş modeli, Mart 2021’de 8. Halkla İlişkiler Çalışmaları Ödülleri’nde Sosyal Sorumluluk kategorisinde ödüle layık görüldü.”

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