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Fark yüzde 50'ye yakın! Et ve Süt Kurumu fiyatları belli oldu

#Kasap#Et Süt Kurumu#Satış
Fark yüzde 50ye yakın Et ve Süt Kurumu fiyatları belli oldu

Et ürünlerinin fiyatları Et ve Süt Kurumu'nda daha avantajlı olarak satışa sunulmaya başlandı. Kıymanın kilosu 83 lira, dana pirzola 152 lira, dana biftek 117.5 liradan satılıyor.

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Et ve Süt Kurumu piyasadan daha uygun fiyata et ürünlerini satmaya başladı. Geçtiğimiz gün Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıkladığı uygun fiyatlı et satışları ile vatandaşlar şubelerde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.

Dana pirzolanın kilosu 152 lira, dana biftek 117.5 lira, dana kıyma 83 lira, tavuk but 28 lira, tavuk fileto 44.5 lira, sucuk ise 95 liradan satışa sunuldu.

YÜZDE 50'YE YAKIN FARK VAR

Kasap ile Et ve Süt Kurumu arasındaki fiyatlarda yüzde 50'ye yakın farklar oluşmaya başladı. Fark büyük olunca vatandaşların da ilgisi artmış oldu.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "Mevcut stoklarımızda bir problem yok. Et fiyatları konusunda etin kaynağı olan olan yem, bir kilo etin yüzde 70'ini yemin kendisi oluşturur. Süt hayvancılığında da aynıdır bu. 1 kilo süt ile 1.3 kg yem almalı deriz. Türkiye'nin gerek büyükbaş gerek küçükbaş konusunda hiçbir problemi yok." dedi.

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Kirişci "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ramazan boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, ucuz et satışları bugünden itibaren başlamış durumda. Kurban Bayramı için de aynı şekilde mevcut stoklarımız yeterli. Kurbanla ilgili de üreticilerimizin bu mevcut piyasa şartlarını da dikkate alarak, et fiyatları da üreticimizi memnun eder düzeyde. Buradan hareketle de buraya olan ilgilerini sürdüreceklerini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Fark yüzde 50ye yakın Et ve Süt Kurumu fiyatları belli oldu

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#Kasap#Et Süt Kurumu#Satış

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