Faizsiz sisteme 28 firma başvurdu

Kimileri firmaları adına başvuru yaparken, 100 milyon lira sermaye şartı nedeniyle birleşme yolunu seçenler de oldu. Türkiye Yapı Tasarruf Finansman Derneği Kurucu Genel Başkanı Serdar Kolo, intibak için 35 şirketin başvurduğunu ancak bazı şirketlerin birlikte hareket etme kararıyla başvuru yaptığını, böylece BDDK başvurusu yapan firma sayısının 28’e indiğini ifade etti. Kolo, bu süreci başarı ile geçenlerin devletten lisans hakkı alarak faaliyetlerini sürdürebileceklerini belirtti.

DEVLET KONTROLÜ

Tasarruf finansman kurumlarının çalışma koşullarını düzenleyen yasa ve yönetmelikle sektörün gerçek dışı vaatlerden ve haksız rekabetten kurtulacağını söyleyen Kolo, “Tasarruf Finansman modeli Avrupa’da da uygulanan, çeşitli nedenlerle bankacılık sisteminin dışında kalan orta ve ortanın altındaki gelir sahiplerinin tasarruflarını değerlendiren bir sistem. Ülkemizde de 30 yılı aşkın süredir bu modelle çalışan şirketler var.

Ancak firma sayılarının düzensiz olarak artışı sonrası bazı yapılarda müşteri mağduriyetleri görülmeye başlandı. Sonuçta BDDK, büyük ve düzenli çalışan şirketlerin görüşlerini alarak yasanın çıkarılmasına öncülük etti ve getirilen kuralların uygulama biçimini belirleyen yönetmelik de yayınlanarak çalışma koşullarımızın çerçevesini tanımladı. Artık hepimiz devletimizin kontrolü ve denetiminde, regülasyona tabi şirketler gibi rekabet edeceğiz” dedi.

BDDK’DAN ‘MAĞDUR OLMAYIN’ UYARISI

BDDK tarafından yapılan açıklamada başvuru yapanların değerlendirme süreci tamamlanana kadar faaliyetlerine devam edebilecekleri belirtilirken şu ifadelere yer verildi: “ İntibak talebi uygun bulunanlar faaliyetlerine devam edecek olup, reddedilen şirketler ise devam edemeyecek. İntibak başvurusunda bulunduğu ifade edilen şirketler haricinde, tasarruf finansman faaliyetinde bulunanlar veya gereken izinleri almaksızın ticaret unvanlarında, her türlü belge, ilan ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda tasarruf finansman şirketi gibi faaliyet gösterdiği izlenimini uyandıran söz ve deyimleri kullananlar hakkında ‘İzinsiz faaliyette bulunmak’ suçundan adli mercilere başvuruda bulunulacaktır. Bu çerçevede, vatandaşlarımızca mağduriyet yaşanmaması adına, intibak başvurusunda bulunduğu ifade edilen şirketler arasında yer almayan gerçek ve tüzel kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.”

LİSTEDE KİMLER VAR?

BDDK’nın paylaştığı listeye göre intibak başvurusu yapan şirketler şunlar:

Umutevim Yatırım, Fuzul Gayrimenkul, Emin Evim, Katılımevim, Meskenfinans Gayrimenkul, Kumbaraevim, Birikimevim, İmece Yatırım, Yenievim Tasarruf, Finansevim Gayrimenkul, Finalevim Gayrimenkul, Yaşamevim Gayrimenkul, Önceevim Gayrimenkul, Tasarruf Org ve Gayrimenkul, İhtiyaçevim Gayrimenkul, Gerçekevim Gayrimenkul, Hedefevim Gayrimenkul, İkizlerevim Yatırım, Değer Tasarruf, Narevim Gayrimenkul, Morevim Tasarruf, Sinpaş Yapı, Doğruevim Gayrimenkul. Öte yandan, İstek Evim ile Varlıkevim ‘Varlıkevim çatısı altında’, İktisatevim, Pamuk Evim, Vizyonevim ve Ezogelin Tasarruf ‘İktisatevim çatısı altında’, Birevim Tasarruf ve Çözüm Tasarruf ‘Birevim Tasarruf Gayrimenkul çatısı altında’, Birlikbirikim Gayrimenkul ve Gelecek Tasarruf ‘Gelecek Tasarruf Gayrimenkul çatısı altında’, Destekevim Gayrimenkul ve Güvence Tasarruf ‘Destekevim Gayrimenkul çatısı altında’ başvuruda bulundu.

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