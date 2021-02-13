Faizsiz sistemde ‘eleme’ zamanı

Son yıllarda hızlı büyüyen ‘Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Sistemi’, vatandaşın mağdur edilmesi endişesine neden oldu. Hem kamu hem de kurumsal firmalar regülasyon için uzun süredir çalışıyordu. Bu konuda önemli bir adım atıldı ve yasa teklifi Meclis’e yollandı. Teklife göre faizsiz konut ve taşıt edindiren firmalara 100 milyon lira sermaye şartı gelirken, fon havuzundaki paraların amacı dışında kullanımı da yasaklandı. Sektörün kurumsal firmalarına göre düzenleme ve denetim sonrası firmaların büyük kısmı tasfiye edilecek. Yüzlerce şube kepenk kapatırken, kapanan firmaların müşterilerinin diğer firmalara aktarımı gündeme gelecek.

TEK TEK İNCELENECEK

Bundan sonra bu yapıların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından denetleneceğini belirten Fuzul Ev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, ”Müşterilerin bize ya da bu sektördeki firmalara en çok sorduğu soru ‘biz size nasıl güvenelim’ olmuştu. Biz 30 yıldır sorunsuz ilerlerken tek bir kötü niyetli işletmenin sektöre zarar vermesinden çekiniyorduk. Şimdi bu sorun ortadan kalktı. Yasa sonrası firmalar lisans için başvuru yapacak. Bu başvuruda öz sermayemiz, finansal durumumuz hatta yöneticilerimiz incelenecek. Bunun sonucunda ya lisans verilecek ya da firma tasfiye edilecek” dedi.

EN ÇOK 10 FİRMA KALIR

Piyasada farklı büyüklükte 80’e yakın şirket ve 250 bin civarında katılımcı olduğunu belirten Eyüp Akbal şunları söyledi: “Öngörüm şu ki BDDK incelemesi sonrası kalan firma sayısı 10’u bulmaz. Çünkü bu alanda ödenmiş sermayesi 4 bin TL olan firmalar var. Arkadaşından duyup gelen, özkaynağı olmayan merdivenaltı şubeler birer birer kapanacak. Zaten kapatmaması durumunda yasaya göre çok ciddi para ve hapis cezaları söz konusu olacak.” Yasa sonrası şirket birleşmelerinin de gündeme geleceğini belirten Eyüp Akbal, farklı alanlardan kurumsal şirketlerin de zaman içinde sisteme dahil olmasını beklediklerini dile getirdi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Başvuranları “dayanışma” yoluyla ev sahibi yapan bu sistemde bir nevi “altın günü” yöntemi uygulanıyor. Konut almak için başvuranlar arasında gruplar oluşturuluyor. Vatandaş alacağı evin fiyatına ve ödeyeceği taksit miktarına göre bu gruplara katılıyor. Her ay kimin ev sahibi olacağı noter huzurunda yapılan çekilişler ile belirleniyor. En yoğun kullanım konut için olsa da otomobil alımı için de hizmet veriliyor.

İŞLEM HACMİ 4-5 KAT ARTAR

Türkiye Yapı Tasarruf Finansman Derneği Kurucu Genel Başkanı ve Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo da denetimlere dikkat çekti, firmaların mali durumlarının yanında yönetim kadrolarının da inceleneceğini dile getirdi. Sektördeki en büyük sorunun ‘güven’ olduğunu hatırlatan Kolo, “Regülasyon sonrası tüketicinin güven sorunu aşılacağı için işlem hacmi 4-5 kat artacak. Almanya’da yapı tasarruf bankalarıyla yapılan konut satışının payı yüzde 42.5, bizim sistemde ise ülkemizde yüzde 2 seviyesinde. Yapılan düzenleme sonrası bu oran artacak. Hem dar gelirli vatandaş faiz yükü olmadan konuta ulaşacak hem de konut stokunun erimesine katkı sağlanacak” diye konuştu.

BİRLEŞMELER İÇİN BİRİM KURULDU

Sektörde kurumsal olarak çalışan 7 firmanın pastanın yüzde 90’ına sahip olduğuna dikkat çeken Serdar Kolo, “ Dernek bünyesinde bir masa kurduk. Kötü niyetli olmayan ama diğer taraftan finansal şartları yerine getiremeyen firmalarla görüşeceğiz. Bu konuda bize ulaşanlarla gerekli çalışmaları yürüteceğiz” dedi. Kolo tasfiye edilen firmaların müşterilerinin diğer firmalara aktarımının da gündeme geleceğini ekledi.