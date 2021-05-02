Faizsiz krediye başvurular yarın başlıyor

Bu program ile pandemiden etkilenen mikro ve küçük ölçekli işletmelere faizsiz ve 3 yıl geri ödemesiz kredi desteği sağlıyoruz. Destekten teknoloji tabanlı start-up’lar ile imalat sektörlerinde faaliyet gösteren girişimler faydalanabilecek. Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler ise 75 bin liraya kadar finansmana hızlı bir şekilde erişebilecek. Başvurular pazartesi gününden itibaren e-devlet aracılığıyla yapılabilecek. Bütün işletmelerimizi, girişimcilerimizi başvurmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

ONLINE EĞİTİMLER

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından ‘girişimcilik’ temasıyla düzenlenen ‘Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu’na video konferans yöntemiyle katılan Varank, risk sermayesi fonlarının yanında KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve TUBİTAK üzerinden girişimcilere birçok avantaj sağladıklarını da kaydetti. Varank, “Kalkınma ajansları bugüne kadar girişimcilik temalı 358 projeye 110 milyon liralık destek sağladı. KOSGEB’in düzenlediği online girişimcilik eğitimleri kapsamında bugüne kadar 203 bin vatandaşımız ‘geleneksel girişimci’ eğitimini, 91 bin vatandaşımız ise ‘ileri girişimci’ eğitimlerini tamamladı.

Bu eğitimleri tamamlayarak destek başvurusunda bulunan yaklaşık 110 bin girişimciye 3.5 milyar lira destek sağladık. Bunun yanında 15 bin girişimciye de 700 milyon liraya yakın işletme kredisi kullandırdık” dedi. Bakan Varank, 2002 yılında sadece 5 olan teknopark sayısını 87´ye çıkardıklarını belirterek, “Teknoparklarda yer alan girişimcilere birçok vergisel desteğin yanında kira indirimi ve çeşitli istihdam teşvikleri sunuyoruz. Bu bölgelerde bugün itibarıyla 68 bin 500 kişinin istihdam edildiği 6 bin 543 firma faaliyet gösteriyor” diye konuştu.

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