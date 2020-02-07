Faizsiz KOSGEB kredisi nasıl alınır? İşte sıfır faiz kredi detayları!

KOSGEB’den işletme sahiplerine sıfır faizli kredi fırsatı! KOSGEB kurulduğu yıldan bu yana her yıl düzenli olarak KOBİ’lere destek vermeye devam ediyor. Yıl içerisinde verilecek desteklere ait miktarlar ilgili kurum ve bakanlıklar tarafından belirlenir. KOSGEB tarafından verilen desteklerden yararlanmak isteyen girişimcilerin yeni iş yeri açma amacı veya mevcut iş yerini büyütme isteği olması gerekir.



KOBİ’lerin başvurusu sonrasında belirlenen şartlara uygun olan girişimciler, anlaşmalı bankalardan faizli kredi alır ancak kredinin faizini KOSGEB bankalara öder. Böylece vatandaşlar, işletmeleri için faiz kredi hakkını kullanabilir.



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KOSGEB Faizsiz Kredi Başvurusu İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?



KOSGEB ile anlaşmalı olan bankalar aracılığıyla faizsiz kredi almak isteyenlerin öncelikli olarak başvuru şartlarını yerine getirmesi gerekir. Başvuru şartlarını yerine getirmesine rağmen, kredi talebinde bulunulan bankaya borcu olan ya da kara listede yer alan girişimcilere bazı durumlarda kredi verilmez.



KOSGEB sıfır faizli kredinin koşulları ilgili kurum ve bakanlık tarafından belirlenmiştir:



18 yaşından büyük olmak,



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



Faizsiz kredi talep eden işletme sahibinin başka bir işten ticari gelir kaynağının olmaması,



KOSGEB’in uygulamalı girişimcilik eğitimine katılmak ve bu eğitimi başarı ile bitirdikten sonra girişimcilik sertifikası almak,



KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmak,



İşletmenin KOBİ niteliğinde olması,



İşletme ve faaliyet gösterilecek olan iş ile ilgili bir iş planı hazırlanmalıdır. Bu iş planında işletme faaliyetlerinin detaylı bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.



Yakın akrabalardan devralınan işletmeler için KOSGEB’den destek talep edilememektedir.



Daha önce aynı sektör ile ilgili KOSGEB’in desteklerinden yararlanmış olan işletme sahiplerinin başvuruları kabul edilmemektedir.



İşletmenin faaliyetleri için alımı gerçekleştirilen makine ve teçhizatın 3 yaşından büyük olmaması gerekmektedir.



KOSGEB Faizsiz Kredi Başvurusu İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?



İşletme sahibi ve varsa ortaklarının üzerinde T.C. imlik numarası yazılı olan nüfus sureti

Girişimcilik sertifikası

İşletmenin vergi levhası

Üretim ve açılış ruhsatı

Oda kayıt belgesi

KOBİ beyannamesi

İşletmeye ait iş planı

Mekanın işletme ortaklarına ait olması durumunda tapu belgesi ve kiralık olması halinde kira kontratı



KOSGEB Faizsiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?



İşletme sahibinin faaliyet gösterilecek olan sektörü KOSGEB’in destekleyip desteklemediğine bakması gerekir. Desteklenen bir sektörde faaliyet gösterilebilmesi için uygulamalı girişimcilik eğitiminin alınması şarttır. Bunun için KOSGEB’in resmi internet sitesi üzerinden Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcı Başvurusu kaydı oluşturulmalıdır. Sayfa üzerinde çıkan form doldurularak eğitime kayıt olunabilir. 32 saatlik eğitim başarı ile tamamlandıktan sonra, girişimcilik sertifikası verilir. Eğitimden öğrenilen yöntemler kapsamında iş planı hazırlanmalıdır.



İşletmenin kurulumu gerçekleştirildikten sonra, KOSGEB veri tabanına işletme kayıt edilmeli ve güncel bir KOBİ beyannamesi oluşturulmalıdır. Bütün belgeler hazırlandıktan sonra işletme sahibi kredi başvurusunu yapabilir.



KOSGEB’in Anlaşmalı Olduğu Bankalar Hangileridir?



KOSGEB’in protokol imzaladığı ve her sene protokolü yenilediği bankalar bulunur. Bu bankalardan KOSGEB faizsiz kredisi için talep iletilebilir:



Ziraat Bankası

Vakıfbank

Halk Bankası

Garanti BBVA

Akbank

İş Bankası

Denizbank

QNB Finansbank

Yapı Kredi Bankası