Faizsiz KOSGEB kredisi nasıl alınır? İşte sıfır faiz kredi detayları!
Sermayesi olmamasına rağmen iş yeri açmak veya iş yerini büyütmek isteyen girişimcilere KOSGEB’den büyük destek müjdesi geldi. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından girişimcilere geri ödemesiz hibe ve faizsiz kredi destekleri sunuluyor. Gerekli şartları sağlayan işletme sahipleri devlet destekli KOSGEB imkanlarından faydalanabiliyor. Peki, sıfır faiz kredi hakkından kimler yararlanabilir? Faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte, KOSGEB faizsiz kredisine ilişkin merak edilen bütün detaylar…
KOSGEB’den işletme sahiplerine sıfır faizli kredi fırsatı! KOSGEB kurulduğu yıldan bu yana her yıl düzenli olarak KOBİ’lere destek vermeye devam ediyor. Yıl içerisinde verilecek desteklere ait miktarlar ilgili kurum ve bakanlıklar tarafından belirlenir. KOSGEB tarafından verilen desteklerden yararlanmak isteyen girişimcilerin yeni iş yeri açma amacı veya mevcut iş yerini büyütme isteği olması gerekir.
KOBİ’lerin başvurusu sonrasında belirlenen şartlara uygun olan girişimciler, anlaşmalı bankalardan faizli kredi alır ancak kredinin faizini KOSGEB bankalara öder. Böylece vatandaşlar, işletmeleri için faiz kredi hakkını kullanabilir.
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KOSGEB Faizsiz Kredi Başvurusu İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?
KOSGEB ile anlaşmalı olan bankalar aracılığıyla faizsiz kredi almak isteyenlerin öncelikli olarak başvuru şartlarını yerine getirmesi gerekir. Başvuru şartlarını yerine getirmesine rağmen, kredi talebinde bulunulan bankaya borcu olan ya da kara listede yer alan girişimcilere bazı durumlarda kredi verilmez.
KOSGEB sıfır faizli kredinin koşulları ilgili kurum ve bakanlık tarafından belirlenmiştir:
18 yaşından büyük olmak,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Faizsiz kredi talep eden işletme sahibinin başka bir işten ticari gelir kaynağının olmaması,
KOSGEB’in uygulamalı girişimcilik eğitimine katılmak ve bu eğitimi başarı ile bitirdikten sonra girişimcilik sertifikası almak,
KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmak,
İşletmenin KOBİ niteliğinde olması,
İşletme ve faaliyet gösterilecek olan iş ile ilgili bir iş planı hazırlanmalıdır. Bu iş planında işletme faaliyetlerinin detaylı bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.
Yakın akrabalardan devralınan işletmeler için KOSGEB’den destek talep edilememektedir.
Daha önce aynı sektör ile ilgili KOSGEB’in desteklerinden yararlanmış olan işletme sahiplerinin başvuruları kabul edilmemektedir.
İşletmenin faaliyetleri için alımı gerçekleştirilen makine ve teçhizatın 3 yaşından büyük olmaması gerekmektedir.
KOSGEB Faizsiz Kredi Başvurusu İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?
İşletme sahibi ve varsa ortaklarının üzerinde T.C. imlik numarası yazılı olan nüfus sureti
Girişimcilik sertifikası
İşletmenin vergi levhası
Üretim ve açılış ruhsatı
Oda kayıt belgesi
KOBİ beyannamesi
İşletmeye ait iş planı
Mekanın işletme ortaklarına ait olması durumunda tapu belgesi ve kiralık olması halinde kira kontratı
KOSGEB Faizsiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?
İşletme sahibinin faaliyet gösterilecek olan sektörü KOSGEB’in destekleyip desteklemediğine bakması gerekir. Desteklenen bir sektörde faaliyet gösterilebilmesi için uygulamalı girişimcilik eğitiminin alınması şarttır. Bunun için KOSGEB’in resmi internet sitesi üzerinden Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcı Başvurusu kaydı oluşturulmalıdır. Sayfa üzerinde çıkan form doldurularak eğitime kayıt olunabilir. 32 saatlik eğitim başarı ile tamamlandıktan sonra, girişimcilik sertifikası verilir. Eğitimden öğrenilen yöntemler kapsamında iş planı hazırlanmalıdır.
İşletmenin kurulumu gerçekleştirildikten sonra, KOSGEB veri tabanına işletme kayıt edilmeli ve güncel bir KOBİ beyannamesi oluşturulmalıdır. Bütün belgeler hazırlandıktan sonra işletme sahibi kredi başvurusunu yapabilir.
KOSGEB’in Anlaşmalı Olduğu Bankalar Hangileridir?
KOSGEB’in protokol imzaladığı ve her sene protokolü yenilediği bankalar bulunur. Bu bankalardan KOSGEB faizsiz kredisi için talep iletilebilir:
Ziraat Bankası
Vakıfbank
Halk Bankası
Garanti BBVA
Akbank
İş Bankası
Denizbank
QNB Finansbank
Yapı Kredi Bankası
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